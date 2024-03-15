У известной супермодели Кристи Бринкли обнаружили рак кожи

Американская супермодель Кристи Бринкли. Фото: instagram.com/christiebrinkley/

Известная американская супермодель и актриса Кристи Бринкли призналась о своей страшной болезни. Врачи обнаружили у нее рак кожи и уже провели операцию по удалению опухоли.

Об этом она рассказала в Instagram.

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На лице Кристи Бринкли обнаружили злокачественную опухоль

70-летняя супермодель Кристи Бринкли шокировала подписчиков признанием. Она рассказала, что у нее на лице обнаружили "базальноклеточную карциному" — злокачественную опухоль, происходящую из базальных клеток дермы, отличается медленным ростом и неспособностью образовывать метастазы.

Американская супермодель Кристи Бринкли после операции. Фото: instagram.com/christiebrinkley/

Звезда показала, как выглядит после операции и призвала своих поклонников заботиться о себе — а именно защищать свою кожу от вредного воздействия солнца.

"Хорошая новость для меня в том, что мы обнаружили базальноклеточную карциному на ранней стадии. И у меня были замечательные врачи, которые удалили рак и зашили меня, как Dior от кутюр. Хорошая новость для вас заключается в том, что всего этого можно избежать, если тщательно пользоваться солнцезащитными средствами! Я немного поздно стала серьезной, поэтому теперь я наношу крем с солнцезащитным фактором SPF 30, повторно нанося его при необходимости, надеваю длинные рукава и широкополую шляпу. И делать регулярные полный осмотр тела — это обязательно!" — написала Бринкли.

Супермодель обнаружила свою болезнь случайно. Она пришла вместе с дочерью на обследование, чтобы поддержать ее, и спросила врача о пятне на своем лице.

"Врач рассматривал каждую веснушку с помощью лупы... Это была не моя встреча, поэтому я не собиралась ничего говорить, но в самом конце я попросила, чтобы он посмотрел на маленькую крошечную точку, которую я чувствовала, когда наносила свой тональный крем. Он посмотрел и сразу понял, что нужна биопсия! Он сделал это там и сразу!" — рассказала супермодель.

Напомним, ранее актриса из франшизы "Люди Икс" призналась, как боролась с онкологией груди. Также сообщалось, что американская певица Кэт Дженис умерла и завещала все свои песни маленькому сыну.