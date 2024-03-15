У панчохах і мініспідниці — Крістін Стюарт приміряла образ куртизанки

Американська акторка Крістен Стюарт. Фото: Gotham

Зірка серіалу "Сутінки" Крістен Стюарт продовжує вражати сміливими образами. Вона вкотре з'являється на публіці у пікатних і стильних образах.

Про це пише Page Six.

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Американська акторка Крістен Стюарт продовжує привертати увагу для збільшення інтересу до її нового фільмі "Любов, брехня і кровопролиття". Зірка вдягає сміливі образи і епатує публіку.

Американська акторка Крістен Стюарт. Фото: Jose Perez/Bauer-Griffin

Цього разу вона вибрала повністю чорне вбрання для своєї появи на ток-шоу "Late Night with Seth Meyers". Крістен вдягнула бікіні з латексом, а згори накинула шкіряний блейзер від Brunello Cucinelli, який коштує понад 8 тисяч доларів. Доповнила образ зірка мініспідницею Andamane, чорними панчохами до стегна і поясом, який додав вбранню спокусливого присмаку.

Особливим акцентом стала сумочка від Chanel та аксесуари Oliver Peoples. На зйомку Крістен Стюарт вдягла кросівки Onitsuka Tiger, втім на вулиці папараці "зловили" її у чорних туфлях Christian Louboutin Hot Chick.

Американська акторка Крістен Стюарт. Фото: RCF / SplashNews.com

Нагадаємо, що акторка Крістен Стюарт вже шокувала публіку Нью-Йорка короткими шортами, які нагадали фанатам підгузок. А також вона епатувала у прозорому боді без спідньої білизни.