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У панчохах і мініспідниці — Крістін Стюарт приміряла образ куртизанки

15 березня 2024 10:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
У панчохах і мініспідниці — Крістін Стюарт приміряла образ куртизанки
Американська акторка Крістен Стюарт. Фото: Gotham
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Зірка серіалу "Сутінки" Крістен Стюарт продовжує вражати сміливими образами. Вона вкотре з'являється на публіці у пікатних і стильних образах. 

Про це пише Page Six.

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Американська акторка Крістен Стюарт продовжує привертати увагу для збільшення інтересу до її нового фільмі "Любов, брехня і кровопролиття". Зірка вдягає сміливі образи і епатує публіку. 

Jose Perez/Bauer-Griffin
Американська акторка Крістен Стюарт. Фото: Jose Perez/Bauer-Griffin

Цього разу вона вибрала повністю чорне вбрання для своєї появи на ток-шоу "Late Night with Seth Meyers". Крістен вдягнула бікіні з латексом, а згори накинула шкіряний блейзер від Brunello Cucinelli, який коштує понад 8 тисяч доларів. Доповнила образ зірка мініспідницею Andamane, чорними панчохами до стегна і поясом, який додав вбранню спокусливого присмаку.

Особливим акцентом стала сумочка від Chanel та аксесуари Oliver Peoples. На зйомку Крістен Стюарт вдягла кросівки Onitsuka Tiger, втім на вулиці папараці "зловили" її у чорних туфлях Christian Louboutin Hot Chick.

У панчохах і мініспідниці — Крістін Стюарт приміряла образ куртизанки - фото 2
Американська акторка Крістен Стюарт. Фото: RCF / SplashNews.com

Нагадаємо, що акторка Крістен Стюарт вже шокувала публіку Нью-Йорка короткими шортами, які нагадали фанатам підгузок. А також вона епатувала у прозорому боді без спідньої білизни.

мода
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Нью-Йорк
Крістен Стюарт
закордонні зірки
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