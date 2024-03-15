Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow В чулках и мини-юбке — Кристин Стюарт примерила образ куртизанки arrow

В чулках и мини-юбке — Кристин Стюарт примерила образ куртизанки

15 марта 2024 10:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
В чулках и мини-юбке — Кристин Стюарт примерила образ куртизанки
Американская актриса Кристен Стюарт. Фото: Gotham
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Звезда сериала "Сумерки" Кристен Стюарт продолжает шокировать смелыми образами. Она снова появилась на публике в пикантном и стильном образе.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Кристен Стюарт примерила пиджак за 8 тысяч долларов

Американская актриса Кристен Стюарт продолжает привлекать внимание для увеличения заинтересованности в ее новом фильме "Любовь, ложь и кровопролитие". Звезда надевает смелые обиды и эпатирует публику.

Jose Perez/Bauer-Griffin
Американская актриса Кристен Стюарт. Фото: Jose Perez/Bauer-Griffin

На этот раз она выбрала полностью черную одежду для своего появления на ток-шоу "Late Night with Seth Meyers". Кристен надела бикини с латексом, а сверху накинула кожаный блейзер от Brunello Cucinelli, который стоит более 8 тысяч долларов. Дополнила образ звезда мини-юбкой Andamane, черными чулками к бедру и поясом, который придал наряду соблазнительного привкуса.

Особым акцентом стала сумочка от Chanel и аксессуары Oliver Peoples. На съемку Кристен Стюарт надела кроссовки Onitsuka Tiger, впрочем, на улице папарацци "поймали" ее в черных туфлях Christian Louboutin Hot Chick.

В чулках и мини-юбке — Кристин Стюарт примерила образ куртизанки - фото 2
Американская актриса Кристен Стюарт. Фото: RCF/SplashNews.com

Напомним, что актриса Кристен Стюарт уже шокировала публику Нью-Йорка короткими шортами, которые напомнили фанатам подгузник. А также она эпатировала в прозрачном боди без нижнего белья.

мода
фото
Нью-Йорк
Кристен Стюарт
зарубежные звезды
актриса

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше