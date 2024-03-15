В чулках и мини-юбке — Кристин Стюарт примерила образ куртизанки

Американская актриса Кристен Стюарт. Фото: Gotham

Звезда сериала "Сумерки" Кристен Стюарт продолжает шокировать смелыми образами. Она снова появилась на публике в пикантном и стильном образе.

Об этом пишет Page Six.

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Американская актриса Кристен Стюарт продолжает привлекать внимание для увеличения заинтересованности в ее новом фильме "Любовь, ложь и кровопролитие". Звезда надевает смелые обиды и эпатирует публику.

Американская актриса Кристен Стюарт. Фото: Jose Perez/Bauer-Griffin

На этот раз она выбрала полностью черную одежду для своего появления на ток-шоу "Late Night with Seth Meyers". Кристен надела бикини с латексом, а сверху накинула кожаный блейзер от Brunello Cucinelli, который стоит более 8 тысяч долларов. Дополнила образ звезда мини-юбкой Andamane, черными чулками к бедру и поясом, который придал наряду соблазнительного привкуса.

Особым акцентом стала сумочка от Chanel и аксессуары Oliver Peoples. На съемку Кристен Стюарт надела кроссовки Onitsuka Tiger, впрочем, на улице папарацци "поймали" ее в черных туфлях Christian Louboutin Hot Chick.

Американская актриса Кристен Стюарт. Фото: RCF/SplashNews.com

Напомним, что актриса Кристен Стюарт уже шокировала публику Нью-Йорка короткими шортами, которые напомнили фанатам подгузник. А также она эпатировала в прозрачном боди без нижнего белья.