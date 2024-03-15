В чулках и мини-юбке — Кристин Стюарт примерила образ куртизанки
Звезда сериала "Сумерки" Кристен Стюарт продолжает шокировать смелыми образами. Она снова появилась на публике в пикантном и стильном образе.
Об этом пишет Page Six.
Кристен Стюарт примерила пиджак за 8 тысяч долларов
Американская актриса Кристен Стюарт продолжает привлекать внимание для увеличения заинтересованности в ее новом фильме "Любовь, ложь и кровопролитие". Звезда надевает смелые обиды и эпатирует публику.
На этот раз она выбрала полностью черную одежду для своего появления на ток-шоу "Late Night with Seth Meyers". Кристен надела бикини с латексом, а сверху накинула кожаный блейзер от Brunello Cucinelli, который стоит более 8 тысяч долларов. Дополнила образ звезда мини-юбкой Andamane, черными чулками к бедру и поясом, который придал наряду соблазнительного привкуса.
Особым акцентом стала сумочка от Chanel и аксессуары Oliver Peoples. На съемку Кристен Стюарт надела кроссовки Onitsuka Tiger, впрочем, на улице папарацци "поймали" ее в черных туфлях Christian Louboutin Hot Chick.
Напомним, что актриса Кристен Стюарт уже шокировала публику Нью-Йорка короткими шортами, которые напомнили фанатам подгузник. А также она эпатировала в прозрачном боди без нижнего белья.
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