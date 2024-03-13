Крістен Стюарт знову оголилась у Нью-Йорку — фанати шоковані її короткими шортами
Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт прогулялась вулицями Нью-Йорку у стильному, але досить незвичайному для неї образі. Вона вже вдруге оголюється у рамках піарної кампанії її нового фільму.
Фанати висловити своє занепокоєння у мережі X.
Прихильники Крістен Стюарт вирішили, що вона у підгузку
Американська акторка Крістен Стюарт, яка здобула популярність завдяки зйомках у франшизі "Сутінки", з'явилась у новому образі. Вона вдягнула модний комплект із вкороченими шортами, що нагадують білизну, бренду Brunello Cucinelli, а також вкорочену сорочку, яку вона ледве застібнула.
kristen stewart in nyc pic.twitter.com/wZJk9lYOWW— cinesthetic. (@TheCinesthetic) March 12, 2024
Цьогоріч відсутність штанів на зірках вже стала трендом. Дружина репера Каньє Веста Б'янка Цензорі спочатку у такий спосіб епатувала публіку, втім зараз зірки все частіше почали повторювати за нею.
Крістен Стюарт вже вдруге гуляє в оголеному вигляді і це не лише для власного задоволення. Журнал Harpers Bazaar зазначає, що подібні наряди акторки є піар-кампанією фільму "Любов, брехня та кровопролиття". У проєкті Стюарт зіграла головну героїню, яка дуже любить носити вкорочені шорти.
Фанати ж зірки захейтили її раптове оголення. Вони вважають її застарою для таких аутфітів, а шорти взагалі їм нагадали — підгузок.
"Дай, Боже, їй грошей, щоб купити нормальний одяг".
"Деякі привертають увагу роботою, яку вони виконують, а інші — ходять голяка".
"Отже, вона покінчила зі штанами? Добре, круто, зауважив".
"Крістен Стюарт занадто стара, щоб так одягатися".
Раніше Стюарт забула спідню білизну вдома і здивувала американців своєю фігурою.
Також дружина репера Каньє Веста Б'янка Цензорі продовжує роздягатись у Парижі.
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