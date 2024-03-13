Крістен Стюарт знову оголилась у Нью-Йорку — фанати шоковані її короткими шортами

Акторка Крістен Стюарт. Фото: instagram.com/kristensourceb

Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт прогулялась вулицями Нью-Йорку у стильному, але досить незвичайному для неї образі. Вона вже вдруге оголюється у рамках піарної кампанії її нового фільму.

Фанати висловити своє занепокоєння у мережі X.

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Американська акторка Крістен Стюарт, яка здобула популярність завдяки зйомках у франшизі "Сутінки", з'явилась у новому образі. Вона вдягнула модний комплект із вкороченими шортами, що нагадують білизну, бренду Brunello Cucinelli, а також вкорочену сорочку, яку вона ледве застібнула.

Цьогоріч відсутність штанів на зірках вже стала трендом. Дружина репера Каньє Веста Б'янка Цензорі спочатку у такий спосіб епатувала публіку, втім зараз зірки все частіше почали повторювати за нею.

Крістен Стюарт вже вдруге гуляє в оголеному вигляді і це не лише для власного задоволення. Журнал Harpers Bazaar зазначає, що подібні наряди акторки є піар-кампанією фільму "Любов, брехня та кровопролиття". У проєкті Стюарт зіграла головну героїню, яка дуже любить носити вкорочені шорти.

Фанати ж зірки захейтили її раптове оголення. Вони вважають її застарою для таких аутфітів, а шорти взагалі їм нагадали — підгузок.

"Дай, Боже, їй грошей, щоб купити нормальний одяг".

"Деякі привертають увагу роботою, яку вони виконують, а інші — ходять голяка".

"Отже, вона покінчила зі штанами? Добре, круто, зауважив".

"Крістен Стюарт занадто стара, щоб так одягатися".

Крістен Стюарт у Нью-Йорку. Фото: twitter.com/TheCinesthetic

Раніше Стюарт забула спідню білизну вдома і здивувала американців своєю фігурою.

Також дружина репера Каньє Веста Б'янка Цензорі продовжує роздягатись у Парижі.