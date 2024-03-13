Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Крістен Стюарт знову оголилась у Нью-Йорку — фанати шоковані її короткими шортами arrow

Крістен Стюарт знову оголилась у Нью-Йорку — фанати шоковані її короткими шортами

13 березня 2024 13:25
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Крістен Стюарт знову оголилась у Нью-Йорку — фанати шоковані її короткими шортами
Акторка Крістен Стюарт. Фото: instagram.com/kristensourceb
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт прогулялась вулицями Нью-Йорку у стильному, але досить незвичайному для неї образі. Вона вже вдруге оголюється у рамках піарної кампанії її нового фільму.

Фанати висловити своє занепокоєння у мережі X

Читайте також:

Прихильники Крістен Стюарт вирішили, що вона у підгузку

Американська акторка Крістен Стюарт, яка здобула популярність завдяки зйомках у франшизі "Сутінки", з'явилась у новому образі. Вона вдягнула модний комплект із вкороченими шортами, що нагадують білизну, бренду Brunello Cucinelli, а також вкорочену сорочку, яку вона ледве застібнула.

Цьогоріч відсутність штанів на зірках вже стала трендом. Дружина репера Каньє Веста Б'янка Цензорі спочатку у такий спосіб епатувала публіку, втім зараз зірки все частіше почали повторювати за нею. 

Крістен Стюарт вже вдруге гуляє в оголеному вигляді і це не лише для власного задоволення. Журнал Harpers Bazaar зазначає, що подібні наряди акторки є піар-кампанією фільму "Любов, брехня та кровопролиття". У проєкті Стюарт зіграла головну героїню, яка дуже любить носити вкорочені шорти. 

Фанати ж зірки захейтили її раптове оголення. Вони вважають її застарою для таких аутфітів, а шорти взагалі їм нагадали — підгузок. 

"Дай, Боже, їй грошей, щоб купити нормальний одяг".

"Деякі привертають увагу роботою, яку вони виконують, а інші — ходять голяка".

"Отже, вона покінчила зі штанами? Добре, круто, зауважив".

"Крістен Стюарт занадто стара, щоб так одягатися".

Крістен Стюарт у Нью-Йорку. Фото: twitter.com/TheCinesthetic
Крістен Стюарт у Нью-Йорку. Фото: twitter.com/TheCinesthetic

Раніше Стюарт забула спідню білизну вдома і здивувала американців своєю фігурою.

Також дружина репера Каньє Веста Б'янка Цензорі продовжує роздягатись у Парижі.

мода
Нью-Йорк
Крістен Стюарт
закордонні зірки
акторка
"Сутінки"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування