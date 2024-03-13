Кристен Стюарт снова обнажилась в Нью-Йорке — фанаты шокированы ее короткими шортами

Актриса Кристен Стюарт. Фото: instagram.com/kristensourceb

Звезда "Сумерки" Кристен Стюарт прогулялась улицами Нью-Йорка в стильном, но довольно необычном для нее образе. Она уже второй раз оголилась в рамках пиарной кампании нового фильма.

Фанаты выразить свою обеспокоенность в сети X.

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Фанаты Кристен Стюарт решили, что она в подгузнике

Актриса Кристен Стюарт, получившая известность благодаря съемкам во франшизе "Сумерки", появилась в новом образе. Она надела модный комплект с укороченными шортами, напоминающими белье, бренда Brunello Cucinelli, а также не застебнула рубашку.

В этом году отсутствие штанов на звездах уже стало трендом. Жена Канье Веста Бьянка Цензори сначала таким образом эпатировала публику, впрочем, сейчас звезды все чаще начали повторять за ней.

Кристен Стюарт уже второй раз гуляет в обнаженном виде и это не только для собственного удовольствия. Журнал Harpers Bazaar отмечает, что подобные наряды актрисы являются пиар-кампанией фильма "Любовь, ложь и кровопролитие". В проекте Стюарт сыграла главную героиню, которая очень любит носить укороченные шорты.

Фанаты же звезды захейтили ее внезапное обнажение. Они считают ее слишком старой для таких аутфитов, а шорты вообще напомнили им подгузник.

"Дай, Боже, ей денег, чтобы купить нормальную одежду".

"Некоторые привлекают внимание работой, которую они выполняют, а другие — ходят голышом".

"Итак, она покончила с брюками? Хорошо, круто, заметил".

"Кристен Стюарт слишком стара, чтобы так одеваться".

Кристен Стюарт в Нью-Йорке. Фото: twitter.com/TheCinesthetic

Ранее Стюарт забыла нижнее белье дома и удивила американцев своей фигурой.

Также жена рэпера Канье Веста Бьянка Цензори продолжает раздеваться в Париже.