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У Facebook виявили фейкову сторінку Ліни Костенко

2 березня 2024 14:14
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
У Facebook виявили фейкову сторінку Ліни Костенко
Поетеса Ліна Костенко. Фото: Facebook/Anatolii.Pidhorodetskyi
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Журналіст, волонтер, який боронить країну в лавах ЗСУ, Петро Шуклінов виявив фейкову сторінку титулованої поетеси Ліни Костенко. Він також звернувся до її доньки, аби розставити всі крапки над "і".

Відповідна публікація з’явилась у Facebook Шуклінова.

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Фейкова сторінка Ліни Костенко у Facebook

Військовий повідомив, що днями він отримав запит на додавання в друзі від Ліни Костенко. На сторінці було зазначено, що в неї 5000 друзів, серед яких є чимало відомих українців. За словами Шуклінова, він здивувався і звернувся до доньки 93-річної поетеси, пані Оксани, із запитом — чи веде Ліна Василівна соцмережі.

"Відповідь — ні, Ліна Костенко відсутня в будь-яких соціальних мережах. Взагалі. І справа навіть не в тому, що їй 93 роки й активно вести сторінку банально складно. Просто вона взагалі не присутня в соцмережах. Ні особисто, ні через помічників", — написав Петро Шуклінов. 

У Facebook виявили фейкову сторінку Ліни Костенко - фото 1
Скриншоти: Facebook/PetroShuklinov

В коментарях підписники Петра припустили, що це може бути сторінка фанатів. Втім, виявляється, така вже є. І вона зовсім інша. Також Шуклінов зазначив, що після того, як він запитав, чи це справжня Костенко, його заблокували. 

У Facebook виявили фейкову сторінку Ліни Костенко - фото 2
Обговорення фейкової сторінки Ліни Костенко. Скриншоти: Facebook/PetroShuklinov
У Facebook виявили фейкову сторінку Ліни Костенко - фото 3
Фейкова сторінка Ліни Костенко. Скриншот: Facebook

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка, телеведуча Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв. Також ми розповідали, що режисер, актор Ахтем Сеітаблаєв розповів про повернення ветеранів війни до звичайного життя.

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