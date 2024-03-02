У Facebook виявили фейкову сторінку Ліни Костенко
Журналіст, волонтер, який боронить країну в лавах ЗСУ, Петро Шуклінов виявив фейкову сторінку титулованої поетеси Ліни Костенко. Він також звернувся до її доньки, аби розставити всі крапки над "і".
Відповідна публікація з’явилась у Facebook Шуклінова.
Фейкова сторінка Ліни Костенко у Facebook
Військовий повідомив, що днями він отримав запит на додавання в друзі від Ліни Костенко. На сторінці було зазначено, що в неї 5000 друзів, серед яких є чимало відомих українців. За словами Шуклінова, він здивувався і звернувся до доньки 93-річної поетеси, пані Оксани, із запитом — чи веде Ліна Василівна соцмережі.
"Відповідь — ні, Ліна Костенко відсутня в будь-яких соціальних мережах. Взагалі. І справа навіть не в тому, що їй 93 роки й активно вести сторінку банально складно. Просто вона взагалі не присутня в соцмережах. Ні особисто, ні через помічників", — написав Петро Шуклінов.
В коментарях підписники Петра припустили, що це може бути сторінка фанатів. Втім, виявляється, така вже є. І вона зовсім інша. Також Шуклінов зазначив, що після того, як він запитав, чи це справжня Костенко, його заблокували.
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