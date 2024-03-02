Сеітаблаєв розповів про повернення ветеранів війни до звичайного життя

Режисер, актор Ахтем Сеітаблаєв. Фото: телеканал 1+1

Вже цього місяця відбудеться прем’єра військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця". Одним з ведучих став режисер, актор, захисник України Ахтем Сеітаблаєв. З цього приводу він висловився про повернення ветеранів війни до звичного життя.

Про це повідомляє піар-служба телеканалу "1+1", на якому вийде шоу.

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За словами 51-річного уродженця Криму, для оптимізації повернення захисників та захисниць до звичайного життя має бути синергія державницьких та особистих зусиль.

"Обов’язково потрібні суспільні механізми, всередині яких буде місце для всіх, хто повертається з фронту, незалежно від ступеня фізичних та психологічних втрат. Це не лише про якісь пільги. Наші воїни гостро відчувають, коли їх "жаліють", і це неприємні враження. Дати людям максимальні можливості реінтегруватися — надзвичайно важлива задача", — розповів Ахтем, який під час повномасштабної війни пішов на фронт, став на захист країни у лавах ТРО.

Сеітаблаєв наголошує — цивільним людям потрібно з розумінням ставитися до того, що пережили наші захисники та захисниці.

"Наприклад, усвідомити, що банальний звук двигуна у мотоциклі може стати психологічним тригером, тому всім "великим гонщикам" варто перестати роз’їжджати по місту на величезних швидкостях. Це про увагу до найменших дрібниць та власну тактовність. Навіть те, як ви спілкуєтеся, які слова та емоції використовуєте, має зазнати змін, аби вашим коханим та близьким було легше адаптуватися до цивільного життя", — зауважив Ахтем.

Нагадаємо, раніше ми писали детальніше про нове ток-шоу "Хоробрі серця". Також ми розповідали, що акторка, телеведуча Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв.