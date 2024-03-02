Сеитаблаев рассказал о возвращении ветеранов войны к обычной жизни

Режиссер, актер Ахтем Сеитаблаев. Фото: телеканал 1+1

Уже в этом месяце состоится премьера военно-патриотического ток-шоу "Хоробрі серця". Одним из ведущих стал режиссер, актер, защитник Украины Ахтем Сеитаблаев. По этому поводу он высказался о возвращении ветеранов войны к привычной жизни.

Об этом сообщает пиар-служба телеканала "1+1", на котором выйдет шоу.

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По словам 51-летнего уроженца Крыма, для оптимизации возвращения защитников и защитниц к обычной жизни должна быть синергия государственных и личных усилий.

"Обязательно нужны общественные механизмы, внутри которых будет место для всех, кто возвращается с фронта, независимо от степени физических и психологических потерь. Это не только какие-то льготы. Наши воины остро чувствуют, когда их "жалеют", и это неприятные впечатления. Дать людям максимальные возможности реинтегрироваться — чрезвычайно важная задача", — рассказал Ахтем, который во время полномасштабной войны ушел на фронт, стал на защиту страны в рядах ТРО.

Сеитаблаев отмечает, что гражданским людям нужно с пониманием относиться к тому, что пережили наши защитники и защитницы.

"Например, осознать, что банальный звук двигателя в мотоцикле может стать психологическим триггером, поэтому всем "большим гонщикам" стоит перестать разъезжать по городу на огромных скоростях. Это внимание к малейшим мелочам и собственной тактичности. Даже то, как вы общаетесь, какие слова и эмоции используете, должно претерпеть изменения, чтобы вашим любимым и близким было легче адаптироваться к гражданской жизни", — отметил Ахтем.

Напомним, ранее мы писали подробнее о новом ток-шоу "Хоробрі серця". Также мы рассказывали, что актриса, телеведущая Ксения Мишина стала жертвой мошенников.