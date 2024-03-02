На Facebook обнаружили фейковую страницу Лины Костенко

Поэтесса Лина Костенко. Фото: Facebook/Anatolii.Pidhorodetskyi

Журналист, волонтер, защищающий страну в рядах ВСУ, Петр Шуклинов обнаружил фейковую страницу титулованной поэтессы Лины Костенко. Он также обратился к ее дочери, чтобы расставить все точки над "і".

Соответствующая публикация появилась в Facebook Шуклинова.

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Фейковая страница Лины Костенко в Facebook

Военный сообщил, что на днях он получил запрос на добавление в друзья от Лины Костенко. На странице было отмечено, что у нее 5000 друзей, среди которых немало известных украинцев. По словам Шуклинова, он удивился и обратился к дочери 93-летней поэтессы, Оксане, с запросом — ведет ли Лина Васильевна соцсети.

"Ответ — нет, Лина Костенко отсутствует в каких-либо социальных сетях. Вообще. И дело даже не в том, что ей 93 года и активно вести страницу банально сложно. Просто она вообще не присутствует в соцсетях. Ни лично, ни через помощников", — написал Петр Шуклинов.

Скриншоты: Facebook/PetroShuklinov

В комментариях подписчики Петра предположили, что это может быть страница фанатов. Впрочем, оказывается, такая уж есть. И она вовсе другая. Также Шуклинов отметил, что после того, как он спросил, настоящая ли это Костенко, его заблокировали.

Обсуждение фейковой страницы Лины Костенко. Скриншоты: Facebook/PetroShuklinov

Фейковая страница Лины Костенко. Скриншот: Facebook

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