На Facebook обнаружили фейковую страницу Лины Костенко
Журналист, волонтер, защищающий страну в рядах ВСУ, Петр Шуклинов обнаружил фейковую страницу титулованной поэтессы Лины Костенко. Он также обратился к ее дочери, чтобы расставить все точки над "і".
Соответствующая публикация появилась в Facebook Шуклинова.
Фейковая страница Лины Костенко в Facebook
Военный сообщил, что на днях он получил запрос на добавление в друзья от Лины Костенко. На странице было отмечено, что у нее 5000 друзей, среди которых немало известных украинцев. По словам Шуклинова, он удивился и обратился к дочери 93-летней поэтессы, Оксане, с запросом — ведет ли Лина Васильевна соцсети.
"Ответ — нет, Лина Костенко отсутствует в каких-либо социальных сетях. Вообще. И дело даже не в том, что ей 93 года и активно вести страницу банально сложно. Просто она вообще не присутствует в соцсетях. Ни лично, ни через помощников", — написал Петр Шуклинов.
В комментариях подписчики Петра предположили, что это может быть страница фанатов. Впрочем, оказывается, такая уж есть. И она вовсе другая. Также Шуклинов отметил, что после того, как он спросил, настоящая ли это Костенко, его заблокировали.
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