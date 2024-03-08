Стівен Фрай публічно підтримав Україну на відео та розповів, чим вона відрізняється від Росії
Британський актор, письменник і телеведучий Стівен Фрай записав відеозвернення. Він щиро вірить у перемогу України.
Відео опублікували UNITED 24.
Стівен Фрай вважає, що українці дуже відрізняються від росіян
Британський актор Стівен Фрай звернувся до українців. Він розповів, що під час візиту до України йому вдалось поспілкуватись з багатьма людьми — і всі вразили його своєю стійкістю та рішучістю. Він переконаний, що для перемоги потрібно постійно нагадувати світу про те, що коїться.
"Важливо, щоб світ дивився на Україну, дивився на силу і відвагу, стійкість і витривалість, на пережитий біль, а також на велич, яку демонструє український народ. Дивився на рішучість протистояти ворогові, який прагне заволодіти їхнім світом. Це вільна та демократична країна, де шанують свободу слова і людям дозволено говорити те, шо вони думають і поводитися так, як вони хочуть. Це дуже відрізняється від Росії. І якщо росіяни досягнуть успіху в захопленні України, а ми дозволимо це зробити — це буде чорний день у нашій історії, так само як і в історії України", — сказав актор.
Незважаючи на чимало негативних факторів, Стівен Фрай переконаний, що ніхто і ніщо не зможе зупинити українців на шляху до відновлення незалежності.
"Я вірю в український народ, в його боротьбу, його рішучість і його лідерство. Тому я просто хочу висловити всім вам в Україну свою глибоку любов, повагу і підтримку. І я хочу, щоб ви знали, що багато людей, яких я знаю, відчувають те саме", — переконаний артист.
Раніше соліст рок-гурту Bring Me The Horizon закликав українців не здаватися і продовжувати боротьбу.
Також підтримала Україну Катрін Денев. Вона щодня думає про українців.
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