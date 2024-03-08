Стівен Фрай публічно підтримав Україну на відео та розповів, чим вона відрізняється від Росії

Стівен Фрай. Фото: PERIODICO

Британський актор, письменник і телеведучий Стівен Фрай записав відеозвернення. Він щиро вірить у перемогу України.

Відео опублікували UNITED 24.

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Стівен Фрай вважає, що українці дуже відрізняються від росіян

Британський актор Стівен Фрай звернувся до українців. Він розповів, що під час візиту до України йому вдалось поспілкуватись з багатьма людьми — і всі вразили його своєю стійкістю та рішучістю. Він переконаний, що для перемоги потрібно постійно нагадувати світу про те, що коїться.

"Важливо, щоб світ дивився на Україну, дивився на силу і відвагу, стійкість і витривалість, на пережитий біль, а також на велич, яку демонструє український народ. Дивився на рішучість протистояти ворогові, який прагне заволодіти їхнім світом. Це вільна та демократична країна, де шанують свободу слова і людям дозволено говорити те, шо вони думають і поводитися так, як вони хочуть. Це дуже відрізняється від Росії. І якщо росіяни досягнуть успіху в захопленні України, а ми дозволимо це зробити — це буде чорний день у нашій історії, так само як і в історії України", — сказав актор.

Незважаючи на чимало негативних факторів, Стівен Фрай переконаний, що ніхто і ніщо не зможе зупинити українців на шляху до відновлення незалежності.

"Я вірю в український народ, в його боротьбу, його рішучість і його лідерство. Тому я просто хочу висловити всім вам в Україну свою глибоку любов, повагу і підтримку. І я хочу, щоб ви знали, що багато людей, яких я знаю, відчувають те саме", — переконаний артист.

Раніше соліст рок-гурту Bring Me The Horizon закликав українців не здаватися і продовжувати боротьбу.

Також підтримала Україну Катрін Денев. Вона щодня думає про українців.