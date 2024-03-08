Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Стівен Фрай публічно підтримав Україну на відео та розповів, чим вона відрізняється від Росії arrow

Стівен Фрай публічно підтримав Україну на відео та розповів, чим вона відрізняється від Росії

8 березня 2024 20:44
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Стівен Фрай публічно підтримав Україну на відео та розповів, чим вона відрізняється від Росії
Стівен Фрай. Фото: PERIODICO
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Британський актор, письменник і телеведучий Стівен Фрай записав відеозвернення. Він щиро вірить у перемогу України.

Відео опублікували UNITED 24.

Читайте також:

Стівен Фрай вважає, що українці дуже відрізняються від росіян

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Британський актор Стівен Фрай звернувся до українців. Він розповів, що під час візиту до України йому вдалось поспілкуватись з багатьма людьми — і всі вразили його своєю  стійкістю та рішучістю. Він переконаний, що для перемоги потрібно постійно нагадувати світу про те, що коїться. 

"Важливо, щоб світ дивився на Україну, дивився на силу і відвагу, стійкість і витривалість, на пережитий біль, а також на велич, яку демонструє український народ. Дивився на рішучість протистояти ворогові, який прагне заволодіти їхнім світом. Це вільна та демократична країна, де шанують свободу слова і людям дозволено говорити те, шо вони думають і поводитися так, як вони хочуть. Це дуже відрізняється від Росії. І якщо росіяни досягнуть успіху в захопленні України, а ми дозволимо це зробити — це буде чорний день у нашій історії, так само як і в історії України", — сказав актор.

Незважаючи на чимало негативних факторів, Стівен Фрай переконаний, що ніхто і ніщо не зможе зупинити українців на шляху до відновлення незалежності. 

"Я вірю в український народ, в його боротьбу, його рішучість і його лідерство. Тому я просто хочу висловити всім вам в Україну свою глибоку любов, повагу і підтримку. І я хочу, щоб ви знали, що багато людей, яких я знаю, відчувають те саме", — переконаний артист.

Раніше соліст рок-гурту Bring Me The Horizon закликав українців не здаватися і продовжувати боротьбу.

Також підтримала Україну Катрін Денев. Вона щодня думає про українців.

війна
українці
росіяни
відео
актори
Велика Британія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство