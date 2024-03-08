Стивен Фрай публично поддержал Украину на видео и рассказал, чем она отличается от России

Стивен Фрай. Фото: PERIODICO

Британский актер, писатель и телеведущий Стивен Фрай записал видеообращение. Он искренне верит в победу Украины.

Видео опубликовали UNITED 24.

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Стивен Фрай считает, что украинцы очень отличаются от россиян

Британский актер Стивен Фрай обратился к украинцам. Он рассказал, что во время визита в Украину ему удалось пообщаться со многими людьми, и все поразили его своей стойкостью и решительностью. Он убежден, что для победы нужно постоянно напоминать миру о том, что происходит.

"Важно, чтобы мир смотрел на Украину, смотрел на силу и отвагу, стойкость и выносливость, на пережитую боль, а также на величие, которое демонстрирует украинский народ. Смотрел на решимость противостоять врагу, который стремится завладеть их миром. Это свободная и демократическая страна, где уважают свободу слова и людям разрешено говорить то, что они думают и вести себя так, как они хотят.Это очень отличается от России .И если россияне добьются успеха в захвате Украины, а мы позволим это сделать — это будет черный день в нашей истории, также как и в истории Украины" , — сказал актер.

Несмотря на многие негативные факторы, Стивен Фрай убежден, что никто и ничто не сможет остановить украинцев на пути к восстановлению независимости.

"Я верю в украинский народ, в его борьбу, его решимость и его лидерство. Поэтому я просто хочу выразить всем вам в Украине свою глубокую любовь, уважение и поддержку. И я хочу, чтобы вы знали, что многие люди, которых я знаю, чувствуют то же самое", — убежден артист.

Ранее солист рок-группы Bring Me The Horizon призвал украинцев не сдаваться и продолжать борьбу.

Также поддержала Украину Катрин Денев. Она каждый день думает об украинцах.