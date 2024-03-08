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"Сталева леді" у Swarovski — українка зачарувала вишуканою сукнею для Міс Світу-2024

8 березня 2024 10:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
"Сталева леді" у Swarovski — українка зачарувала вишуканою сукнею для Міс Світу-2024
Українська модель Софія Шамія. Фото: instagram.com/sfshamie
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Учасниця від України на конкурсі краси Міс Світу 2024 Софія Шамія показала створений дизайнерами образ для виступу. Сукня дівчини має символічне значення.

Відповідні світлини із вишуканим вбранням модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram

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Головним вбранням для Софії на конкурсі стане сукня із символічною назвою "Сталева леді", яка була створена українським дизайнером Андрієм Анікєєвим.

Створюючи образ для сукні, модельєр надихався оновленим монументом "Батьківщина-Мати" у Києві.

Вишуканою сукнею у кольорі металік Анікєєв прагнув показати незламний та нескорений дух українців. Дизайнер порівнює характер нашої нації зі сталлю.

Найбільшу увагу привертає корсет сукні. Він символізує обладунки, підкреслює монолітність статуї та передає її блиск.

Сукня Міс Світу
Українська модель Софія Шамія. Фото: instagram.com/sfshamie

Вишуканий образ для Софії Шамії створений на основі сітки, яка була прикрашена кристалами від Swarovski та в поєднанні із блискітками нагадує кольчугу.

Сукня Міс Світу
Українська модель Софія Шамія. Фото: instagram.com/sfshamie

Сукню доповнюють шовкові крила-полотна, які додають образу невагомість та легкість.

Сукня Міс Світу
Українська модель Софія Шамія. Фото: instagram.com/sfshamie

Нагадаємо, ми раніше писали, що "Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова знялась у модному глянці. А "Міс Європи" Мілена Мельничук зізналася, що отримувала смертельні погрози з боку конкурсанток.

конкурс краси
коштовності
модель
українські зірки
сукня
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Батьківщина-Мати

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