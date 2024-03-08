"Сталева леді" у Swarovski — українка зачарувала вишуканою сукнею для Міс Світу-2024

Українська модель Софія Шамія. Фото: instagram.com/sfshamie

Учасниця від України на конкурсі краси Міс Світу 2024 Софія Шамія показала створений дизайнерами образ для виступу. Сукня дівчини має символічне значення.

Відповідні світлини із вишуканим вбранням модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Головним вбранням для Софії на конкурсі стане сукня із символічною назвою "Сталева леді", яка була створена українським дизайнером Андрієм Анікєєвим.

Створюючи образ для сукні, модельєр надихався оновленим монументом "Батьківщина-Мати" у Києві.

Вишуканою сукнею у кольорі металік Анікєєв прагнув показати незламний та нескорений дух українців. Дизайнер порівнює характер нашої нації зі сталлю.

Найбільшу увагу привертає корсет сукні. Він символізує обладунки, підкреслює монолітність статуї та передає її блиск.

Українська модель Софія Шамія. Фото: instagram.com/sfshamie

Вишуканий образ для Софії Шамії створений на основі сітки, яка була прикрашена кристалами від Swarovski та в поєднанні із блискітками нагадує кольчугу.

Українська модель Софія Шамія. Фото: instagram.com/sfshamie

Сукню доповнюють шовкові крила-полотна, які додають образу невагомість та легкість.

Українська модель Софія Шамія. Фото: instagram.com/sfshamie

Нагадаємо, ми раніше писали, що "Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова знялась у модному глянці. А "Міс Європи" Мілена Мельничук зізналася, що отримувала смертельні погрози з боку конкурсанток.