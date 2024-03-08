"Стальная леди" в Swarovski — украинка очаровала изысканным платьем для Мисс Мира-2024
Участница от Украины на конкурсе красоты Мисс Мира 2024 года София Шамия показала созданный дизайнерами образ для выступления. Платье девушки имеет символическое значение.
Соответствующие фотографии с изысканными нарядами модель опубликовала на своей странице в Instagram.
София Шамия показала главное платье на Мисс Мира 2024
Главным нарядом для Софии на конкурсе станет платье с символическим названием "Стальная леди", созданное украинским дизайнером Андреем Аникеевым.
Создавая образ для платья, модельер вдохновлялся обновленным монументом "Родина-Мать" в Киеве.
Изысканным платьем в цвете металлик Аникеев стремился показать несокрушимый и непокоренный дух украинцев. Дизайнер сравнивает характер нашей нации со сталью.
Наибольшее внимание привлекает корсет платья. Он символизирует доспехи, подчеркивает монолитность статуи и передает ее блеск.
Изысканный образ для Софии Шамии создан на основе сетки, которая была украшена кристаллами от Swarovski и в сочетании с блестками напоминает кольчугу.
Платье дополняют шелковые крылья-холсты, которые придают образу невесомость и легкость.
Напомним, мы ранее писали, что Мисс Вселенная Украина Ангелина Усанова снялась в модном глянце. А Мисс Европы Милена Мельничук призналась, что получала смертельные угрозы со стороны конкурсанток.
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