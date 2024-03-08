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"Стальная леди" в Swarovski — украинка очаровала изысканным платьем для Мисс Мира-2024

8 марта 2024 10:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
"Стальная леди" в Swarovski — украинка очаровала изысканным платьем для Мисс Мира-2024
Украинская модель София Шамия. Фото: instagram.com/sfshamie
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Участница от Украины на конкурсе красоты Мисс Мира 2024 года София Шамия показала созданный дизайнерами образ для выступления. Платье девушки имеет символическое значение.

Соответствующие фотографии с изысканными нарядами модель опубликовала на своей странице в Instagram.

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Главным нарядом для Софии на конкурсе станет платье с символическим названием "Стальная леди", созданное украинским дизайнером Андреем Аникеевым.

Создавая образ для платья, модельер вдохновлялся обновленным монументом "Родина-Мать" в Киеве.

Изысканным платьем в цвете металлик Аникеев стремился показать несокрушимый и непокоренный дух украинцев. Дизайнер сравнивает характер нашей нации со сталью.

Наибольшее внимание привлекает корсет платья. Он символизирует доспехи, подчеркивает монолитность статуи и передает ее блеск.

Платье Мисс Мира
Украинская модель София Шамия. Фото: instagram.com/sfshamie

Изысканный образ для Софии Шамии создан на основе сетки, которая была украшена кристаллами от Swarovski и в сочетании с блестками напоминает кольчугу.

Платье Мисс Мира
Украинская модель София Шамия. Фото: instagram.com/sfshamie

Платье дополняют шелковые крылья-холсты, которые придают образу невесомость и легкость.

Платье Мисс Мира
Украинская модель София Шамия. Фото: instagram.com/sfshamie

Напомним, мы ранее писали, что Мисс Вселенная Украина Ангелина Усанова снялась в модном глянце. А Мисс Европы Милена Мельничук призналась, что получала смертельные угрозы со стороны конкурсанток.

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