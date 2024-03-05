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Росіянку, яка ображала учасницю від України на конкурсі "Міс Європа — 2024" звільнили

5 березня 2024 21:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Росіянку, яка ображала учасницю від України на конкурсі "Міс Європа — 2024" звільнили
Представниця від Білорусі Ірина Максимович. Фото: instagram.com/irina. ray2744
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Учасницю, яка представляла Білорусь на конкурсі краси "Міс Європа 2024" Ірину Максимович, за образи та приниження українки Мілени Мельничук звільнили з роботи. Її директором виявився наш земляк.

Про це повідомляє "Хартыяʼ97".

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"Мене звільнили з модельного агентства", — зазначила Максимович, додавши, що її директор родом з України.

У період з 15 по 25 лютого в Лівані проходив конкурс краси Міс Європа 2024

Милена Мельничук
Модель Мілена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/

Перемогла у ньому представниця Росії, а третє місце посіла росіянка, яка представляла Білорусь — Ірина Максимович.

Саме вона після фіналу конкурсу в автобусі почала кричати й ображати українку Мілену Мельничук.

Росіянка почала її обзивати, висловлюватися про зовнішність, а також висміювати війну в нашій країні. Усі образи Мельничук записала на камеру та опублікувала у своїх соцмережах.

Мілена Мельничук готувалася до конкурсу власними силами та за власний кошт, однак стикнулася із приниженнями та погрозами зі сторони інших учасниць та організаторів.

Дівчина зізнавалась, що на підготовку до конкурсу витратила 5 тисяч євро.

Нагадаємо, ми раніше писали, що "Міс Всесвіт Україна" знялась у модному глянці. А "Міс Європи" Мілена Мельничук зізналася, що отримувала смертельні погрози з боку конкурсанток.

росія
скандал
конкурс краси
Україна
українські зірки

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