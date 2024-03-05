Россиянку, которая оскорбляла участницу от Украины на конкурсе "Мисс Европа 2024", уволили

Представительница от Беларуси Ирина Максимович. Фото: instagram.com/irina. ray2744

Участницу, представлявшую Беларусь на конкурсе красоты "Мисс Европа 2024" Ирину Максимович, за оскорбления и унижения украинки Милены Мельничук уволили с работы. Ее директором оказался наш земляк.

Об этом сообщает "Хартия'97".

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"Меня уволили из модельного агентства", — отметила Максимович, добавив, что ее директор родом из Украины.

В период с 15 по 25 февраля в Ливане проходил конкурс красоты "Мисс Европа 2024".

Модель Милена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/

Победила в нем представительница России, а третье место заняла россиянка, представлявшая Беларусь, — Ирина Максимович.

Именно она после финала конкурса в автобусе начала кричать и оскорблять украинку Милену Мельничук.

Россиянка начала ее обзывать, высказываться о внешности, а также высмеивать войну в нашей стране. Все обиды Мельничук записала на камеру и опубликовала в своих соцсетях.

Милена Мельничук готовилась к конкурсу собственными силами и за свой счет, однако столкнулась с унижениями и угрозами со стороны других участниц и организаторов.

Девушка признавалась, что на подготовку к конкурсу потратила 5 тысяч евро.

Напомним, мы ранее писали, что "Мисс Вселенная Украина" снялась в модном глянце. А "Мисс Европы" Милена Мельничук призналась, что получала смертельные угрозы со стороны конкурсанток.