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Софія Ротару вшанувала пам'ять Володимира Івасюка в його 75-річчя та показала архівні кадри

4 березня 2024 20:53
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Софія Ротару вшанувала пам'ять Володимира Івасюка в його 75-річчя та показала архівні кадри
Співачка Софія Ротару. Фото: Instagram/sofiarotaru.official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Легендарному композитору, музиканту, Герою України (посмертно) Володимиру Івасюку в понеділок, 4 березня, виповнилось би 75 років. З цього приводу легендарного артиста згадала співачка Софія Ротару. 

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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Софія Ротару про Володимира Івасюка

Герой України (2002), народна артистка опублікувала відео, на якому вона ще молодою виконує композицію "Балада про дві скрипки". Софія Михайлівна подякувала Володимиру Михайловичу за спільну творчість. Також співачка зазначила, що пишається нею. 

Софія Ротару вшанувала пам'ять Володимира Івасюка в його 75-річчя та показала архівні кадри - фото 1
Скриншот: Instagram/sofiarotaru.official

Ротару зробила репост зі своєї фан-сторінки. На фотографії вона та Івасюк в 1970-х сидять на галявині посеред Карпат. У результаті співпраці з відомим композитором було створено цикл пісень, властивих попмузиці 1960-1970-х років. Це спричинило популярність Софії Ротару в Україні та за її межами.

Після цього батько Володимира, письменник Михайло Івасюк, прокоментував успіх їхнього тандему.

"Ми маємо низько вклонитися молдовській дівчинці Соні, яка рознесла по всьому світу пісні мого сина", — розповідав Михайло Івасюк. 

Про Володимира Івасюка 

Один з основоположників української естрадної музики. Написав понад сотню пісень. За освітою був лікарем, грав на фортепіано, скрипці, віолончелі, гітарі. Також писав картини. Пішов з життя в 30 років. Його тіло було знайдено повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом. Версію про самогубство було піддано сумніву і розслідувано додатково вже у роки незалежності України. Став жертвою радянської влади.

Влада спробувала видати смерть Івасюка за самогубство. Під цією протекцією представники радянської партії довго не давали згоди на поховання композитора на Личаківському кладовищі. В газетах заборонили друкувати некрологи і співчуття рідним Івасюка. В день похорон саме на цей час скрізь були призначені комсомольські та партійні збори з обов’язковою явкою.

У 21 рік написав композицію "Червона рута", яка стала суперхітом і зробила його знаменитістю. Згодом аналогічну назву отримав популярний музичний фестиваль, з якого почали кар’єру чимало артистів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "ДахаБраха" вперше за два роки презентував нову пісню. Також ми розповідали, що фронтвумен KAZKA Олександра Зарицька показала нове татуювання.

Софія Ротару
День народження
Володимир Івасюк
українські зірки
спогади

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