Солістка KAZKA Олександра Зарицька похизувалася новим татуюванням

Співачка Олександра Зарицька. Фото: instagram.com/kazka.band/

Співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька поділилися із шанувальниками радісною новиною про те, що їй вдалося втілити свою маленьку мрію. Артистка наважилася зробити велике татуювання на спині.

Про це вона повідомила в історії на своїй сторінці в Instagram.

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Майстер переніс на тіло співачки малюнок з ієрогліфами та символом, який схожий на людське обличчя.

Татуювання лідерка KAZKA зробила у червоно-чорних кольорах.

Нове татуювання Олександри Зарицької. Фото: instagram.com/kazka.band/

Зарицька розповіла, що провела на сеансах у фахівця чимало часу, та показала фото, на якому видно проміжний результат.

Нове татуювання Олександри Зарицької. Фото: instagram.com/kazka.band/

Зірка має безліч татуювань на своєму тілі, однак, як зізналась Олександра, саме про такий малюнок на своїй спині вона мріяла дуже давно.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Олександра Зарицька показала нове тату на пів спини. А також солістка гурту KAZKA чесно розповіла про свій заробіток.