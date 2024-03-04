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Солістка KAZKA Олександра Зарицька похизувалася новим татуюванням

4 березня 2024 17:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Солістка KAZKA Олександра Зарицька похизувалася новим татуюванням
Співачка Олександра Зарицька. Фото: instagram.com/kazka.band/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька поділилися із шанувальниками радісною новиною про те, що їй вдалося втілити свою маленьку мрію. Артистка наважилася зробити велике татуювання на спині.

Про це вона повідомила в історії на своїй сторінці в Instagram.

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Нове татуювання солістки гурту KAZKA Олександри Зарицької

Майстер переніс на тіло співачки малюнок з  ієрогліфами та символом, який схожий на людське обличчя.

Татуювання лідерка KAZKA зробила у червоно-чорних кольорах.

Тату Олександри Зарицької
Нове татуювання Олександри Зарицької. Фото: instagram.com/kazka.band/

Зарицька розповіла, що провела на сеансах у фахівця чимало часу, та показала фото, на якому видно проміжний результат.

Тату Зарицька
Нове татуювання Олександри Зарицької. Фото: instagram.com/kazka.band/

Зірка має безліч татуювань на своєму тілі, однак, як зізналась Олександра, саме про такий малюнок на своїй спині вона мріяла дуже давно.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Олександра Зарицька показала нове тату на пів спини. А також солістка гурту KAZKA чесно розповіла про свій заробіток

Kazka
Олександра Заріцька
Тату
українські зірки
співачка

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