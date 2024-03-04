Солістка KAZKA Олександра Зарицька похизувалася новим татуюванням
Співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька поділилися із шанувальниками радісною новиною про те, що їй вдалося втілити свою маленьку мрію. Артистка наважилася зробити велике татуювання на спині.
Про це вона повідомила в історії на своїй сторінці в Instagram.
Нове татуювання солістки гурту KAZKA Олександри Зарицької
Майстер переніс на тіло співачки малюнок з ієрогліфами та символом, який схожий на людське обличчя.
Татуювання лідерка KAZKA зробила у червоно-чорних кольорах.
Зарицька розповіла, що провела на сеансах у фахівця чимало часу, та показала фото, на якому видно проміжний результат.
Зірка має безліч татуювань на своєму тілі, однак, як зізналась Олександра, саме про такий малюнок на своїй спині вона мріяла дуже давно.
Нагадаємо, ми раніше писали, що Олександра Зарицька показала нове тату на пів спини. А також солістка гурту KAZKA чесно розповіла про свій заробіток.
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