Солистка KAZKA Александра Зарицкая похвасталась новой татуировкой

Певица Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/

Певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделились с поклонниками радостной новостью о том, что ей удалось реализовать свою маленькую мечту. Артистка решилась сделать большую татуировку на спине.

Об этом она сообщила в истории на своей странице в Instagram.

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Мастер перенес на тело певицы рисунок с иероглифами и символом, похожим на человеческое лицо.

Татуировку лидер KAZKA сделала в красно-черных цветах.

Новая татуировка Александры Зарицкой. Фото: instagram.com/kazka.band/

Зарицкая рассказала, что провела на сеансах у специалиста много времени и показала фото, на котором виден промежуточный результат.

Новая татуировка Александры Зарицкой. Фото: instagram.com/kazka.band/

Звезда имеет множество татуировок на своем теле, однако как призналась Александра, именно о таком рисунке на своей спине она мечтала очень давно.

Напомним, мы ранее писали, что Александра Зарицкая показала новую татуировку на полспины. А также солистка группы KAZKA честно рассказала о своем заработке.