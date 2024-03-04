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Солистка KAZKA Александра Зарицкая похвасталась новой татуировкой

4 марта 2024 17:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Солистка KAZKA Александра Зарицкая похвасталась новой татуировкой
Певица Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделились с поклонниками радостной новостью о том, что ей удалось реализовать свою маленькую мечту. Артистка решилась сделать большую татуировку на спине.

Об этом она сообщила в истории на своей странице в Instagram.

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Новая татуировка солистки группы KAZKA Александры Зарицкой

Мастер перенес на тело певицы рисунок с иероглифами и символом, похожим на человеческое лицо.

Татуировку лидер KAZKA сделала в красно-черных цветах.

Папы Александры Зарицкой
Новая татуировка Александры Зарицкой. Фото: instagram.com/kazka.band/

Зарицкая рассказала, что провела на сеансах у специалиста много времени и показала фото, на котором виден промежуточный результат.

Папа Зарицкая
Новая татуировка Александры Зарицкой. Фото: instagram.com/kazka.band/

Звезда имеет множество татуировок на своем теле, однако как призналась Александра, именно о таком рисунке на своей спине она мечтала очень давно.

Напомним, мы ранее писали, что Александра Зарицкая показала новую татуировку на полспины. А также солистка группы KAZKA честно рассказала о своем заработке.

Kazka
Александра Зарицкая
Тату
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