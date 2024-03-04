Солистка KAZKA Александра Зарицкая похвасталась новой татуировкой
Певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделились с поклонниками радостной новостью о том, что ей удалось реализовать свою маленькую мечту. Артистка решилась сделать большую татуировку на спине.
Об этом она сообщила в истории на своей странице в Instagram.
Новая татуировка солистки группы KAZKA Александры Зарицкой
Мастер перенес на тело певицы рисунок с иероглифами и символом, похожим на человеческое лицо.
Татуировку лидер KAZKA сделала в красно-черных цветах.
Зарицкая рассказала, что провела на сеансах у специалиста много времени и показала фото, на котором виден промежуточный результат.
Звезда имеет множество татуировок на своем теле, однако как призналась Александра, именно о таком рисунке на своей спине она мечтала очень давно.
Напомним, мы ранее писали, что Александра Зарицкая показала новую татуировку на полспины. А также солистка группы KAZKA честно рассказала о своем заработке.
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