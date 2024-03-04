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София Ротару почтила память Владимира Ивасюка в его 75-летие и показала архивные кадры

4 марта 2024 20:53
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
София Ротару почтила память Владимира Ивасюка в его 75-летие и показала архивные кадры
Певица София Ротару. Фото: Instagram/sofiarotaru.official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Легендарному композитору, музыканту, Герою Украины (посмертно) Владимиру Ивасюку в понедельник, 4 марта, исполнилось бы 75 лет. По этому поводу легендарного артиста вспомнила певица София Ротару.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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София Ротару о Владимире Ивасюке

Герой Украины (2002), народная артистка опубликовала видео, на котором она еще молодой исполняет композицию "Балада про дві скрипки". Софья Михайловна поблагодарила Владимира Михайловича за совместное творчество. Также певица отметила, что гордится ею.

София Ротару почтила память Владимира Ивасюка в его 75-летие и показала архивные кадры - фото 1
Скриншот: Instagram/sofiarotaru.official

Ротару сделала репост со своей фан-страницы. На фотографии она и Ивасюк в 1970-х сидят на лужайке посреди Карпат. В результате сотрудничества с известным композитором был создан цикл песен, присущих поп-музыке 1960-1970-х годов. Это привело к популярности Софии Ротару в Украине и за ее пределами.

После этого отец Владимира писатель Михаил Ивасюк прокомментировал успех их тандема.

"Мы должны низко поклониться молдавской девочке Соне, которая разнесла по всему миру песни моего сына", — рассказывал Михаил Ивасюк.

О Владимире Ивасюке

Один из основателей украинской эстрадной музыки. Написал более сотни песен. По образованию был врачом, играл на фортепиано, скрипке, виолончели, гитаре. Также писал картины. Ушел из жизни в 30 лет. Его тело было найдено повешенным в Брюховицком лесу под Львовом. Версия о самоубийстве была подвергнута сомнению и расследована дополнительно уже в годы Независимости Украины. Стал жертвой советской власти.

Власти попытались выдать смерть Ивасюка за самоубийство. Под этой протекцией представители советской партии долго не давали согласия на погребение композитора на Лычаковском кладбище. В газетах запретили печатать некрологи и соболезнования родным Ивасюка. В день похорон именно в это время везде были назначены комсомольское и партийное собрания с обязательной явкой.

В 21 год написал композицию "Червона рута", которая стала суперхитом и сделала его знаменитостью. Впоследствии аналогичное название получил популярный музыкальный фестиваль, с которого начали карьеру многие артисты.

Напомним, ранее мы писали, что группа "ДахаБраха" впервые за два года презентовала новую песню. Также мы рассказывали, что фронтвумен KAZKA Александра Зарицкая показала новую татуировку.

София Ротару
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Владимир Ивасюк
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воспоминания

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