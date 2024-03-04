Гурт ДахаБраха вперше за два роки презентував нову пісню

Музичний гурт "ДахаБраха". Фото: https://www.instagram.com/dakhabrakha/

Український гурт "ДахаБраха" вперше за час повномасштабного вторгнення презентував нову пісню та відео. Для його створення музиканти використали фото і відео українців, які вони знімали в укриттях під час масованих обстрілів.

Відповідний ролик музиканти опублікували на Youtube.

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Музичний гурт вперше за час війни випустив пісню та відео на неї. Композиція отримала назву "У горлі ком" (A lump in your throat).

Кадри кліпу складаються із реальних фотографій українців, які були зроблені в укритті під час повітряної атаки росіян.

Кадри з кліпу "ДахаБраха". Фото: скриншот Youtube

У відео дорослі разом із дітьми ховаються від ракет та дронів у підвалах, ванній кімнаті та шафах.

Кадри з кліпу "ДахаБраха". Фото: скриншот Youtube

У описі під відео музиканти закликали небайдужих підписати петицію Центру громадських свобод Make Russia Pay (Змусити Росію заплатити) із закликом використати російські заморожені активи на підтримку й відбудову України.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Quest Pistols презентували зухвалий кліп. А український блогер Олександр Волошин випустив пісню "Пазли" про сумну історію кохання.