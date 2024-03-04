Группа ДахаБраха впервые за два года презентовала новую песню

Музыкальная группа "ДахаБраха". Фото: https://www.instagram.com/dakhabrakha/

Украинская группа "ДахаБраха" впервые за время полномасштабного вторжения презентовала новую песню и видео. Для его создания музыканты использовали фото и видео украинцев, которые снимали в укрытиях во время массированных обстрелов.

Соответствующий ролик музыканты опубликовали на Youtube.

Читайте также:

"ДахаБраха" создали видео на основе документальных фотографий украинцев

Музыкальная группа впервые за время войны выпустила песню и видео на нее. Композиция получила название "У горлі ком" (A lump in your throat).

Кадры клипа состоят из реальных фотографий украинцев, сделанных в укрытии во время воздушной атаки россиян.

Фото из клипа "ДахаБраха". Фото: скриншот Youtube

В видео взрослые вместе с детьми прячутся от ракет и дронов в подвалах, ванной комнате и шкафах.

Фото из клипа "ДахаБраха". Фото: скриншот Youtube

В описании под видео музыканты призвали неравнодушных подписать петицию Центра общественных свобод Make Russia Pay (Заставить Россию заплатить) с призывом использовать российские замороженные активы в поддержку и восстановление Украины.

Напомним, мы ранее писали, что Quest Pistols презентовали дерзкий клип. А украинский блогер Александр Волошин выпустил песню "Пазлы" о грустной истории любви.