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Шакіра зізналася, на які жертви пішла заради зрадника Піке

18 березня 2024 06:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Шакіра зізналася, на які жертви пішла заради зрадника Піке
Співачка Шакіра та футболіст Жерар Піке. Фото: instagram.com/gerardpique_updates/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Латиноамериканська співачка Шакіра розповіла про те, як пожертвувала кар'єрою заради щасливих стосунків із футболістом та батьком її дітей Жераром Піке. Пара розбігалася кілька років тому.

Про це пише Daily Mail.

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Про розставання Жерара Піке та Шакіри стало відомо влітку 2022 року. Приводом для розриву стала зрада з боку Піке: він почав зустрічатися з новою дівчиною Кларою Чіа, яка набагато молодша за Шакіру. Співачка не приховувала від шанувальників свої почуття з приводу того, що сталося. Вона говорила про свої переживання в інтерв'ю і навіть записала про колишнього коханого та його нову пасію пісню, в якій заявила, що ексбойфренд проміняв її на більш дешеву копію.

 

"На дуже довгий час я поставила свою кар'єру на паузу, щоб просто бути поруч із Жераром і щоб він міг продовжувати грати у футбол. Я пішла на багато жертв заради кохання. Я вірила в цю мрію, я мріяла про це для себе та для дітей", — сказала Шакіра.

Вона також додала, що відносини між спортсменами та творчими людьми — не найкраща ідея через різні погляди на емпатію: "Емпатія лежить в основі роботи людини мистецтва. А спортсмени постійно перебувають у стані боротьби, їм потрібно уникати емпатії за будь-яку ціну".

Нещодавно стало відомо, що Шакіра випустить документальний фільм про життя "після Жерара Піке". Новий альбом Las Mujeres Ya No Lloran також став для артистки своєрідною терапією.

Нагадаємо, Шакіра позбулася небезпечного сталкера. А зірка "Спіймати Кайдаша" розлучається з дружиною.

Шакіра
Жерар Піке
закордонні зірки
зіркова пара

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