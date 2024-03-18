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Шакира призналась, на какие жертвы пошла ради изменщика Пике

18 марта 2024 06:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Шакира призналась, на какие жертвы пошла ради предателя Пике
Певица Шакира и футболист Жерар Пике. Фото: instagram.com/gerardpique_updates/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Латиноамериканская певица Шакира рассказала о том, как пожертвовала карьерой ради счастливых отношений с футболистом и отцом ее детей Жераром Пике. Пара разбежалась несколько лет назад.

Об этом пишет Daily Mail.

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О расставании Жерара Пике и Шакиры стало известно летом 2022 года. Поводом для разрыва стала измена со стороны Пике: он стал встречаться с новой девушкой Кларой Чиа, которая намного моложе Шакиры. Певица не скрывала от поклонников свои чувства по поводу произошедшего. Она говорила о своих переживаниях в интервью и даже записала о бывшем любимом и его новой пассии песню, в которой заявила, что экс-бойфренд променял ее на более дешевую копию.

 

"На очень долгое время я поставила свою карьеру на паузу, чтобы просто быть рядом с Жераром и чтобы он мог продолжать играть в футбол. Я пошла на много жертв ради любви. Я верила в эту мечту, я мечтала об этом для себя и для детей", — сказала Шакира.

Она также добавила, что отношения между спортсменами и творческими людьми — не самая лучшая идея из-за разных взглядов на эмпатию: "Эмпатия лежит в основе работы человека искусства. А спортсмены постоянно находятся в состоянии борьбы, им нужно избегать эмпатии любой ценой".

Недавно стало известно, что Шакира выпустит документальный фильм о жизни "после Жерара Пике". Новый альбом Las Mujeres Ya No Lloran стал для артистки своеобразной терапией.

Напомним, Шакира избавилась от опасного сталкера. А звезда "Поймать Кайдаша" разводится с супругой.

Шакира
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