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Россияне присвоили фильм Параджанова — реакция посольства Украины во Франции

13 марта 2024 22:29
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Стас Кожушко
Редактор
Россияне присвоили фильм Параджанова — реакция посольства Украины во Франции
Фрагмент фильма "Тени забытых предков". Скриншот: YouTube/planetakino
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Организаторы фестиваля российского фильма в Париже и Таверне показывают ленту "Тени забытых предков" выдающегося режиссера Сергея Параджанова. Они называют ее частью "русской культуры".

Об этом сообщает издание "Укрінформ".

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Россияне присвоили фильм "Тени забытых предков"

В Париже и Таверне фильм показывают под названием "Огненные кони". По этому поводу посольство Украины во Франции обратилось к компетентным властным институтам страны, в частности в министерство культуры. Дипломаты подчеркнули, что речь идет о случае культурной апроприации. Украинцы просят французские власти повлиять на ситуацию и восстановить справедливость.

"Культура продолжает цинично использоваться для легитимизации российской агрессии. Известно, что годами этот фестиваль "российского фильма" опирался на поддержку российских властей. Очевидно, что, несмотря на формальную смену акцентов организаторами, их методы во многом остаются неизменными", — заявили в украинском посольстве.

Фестиваль российского фильма организовала ассоциация "Другая Россия". Он проходит уже в десятый раз, и в этом году посвящен памяти политика Алексея Навального, умершего накануне в одной из тюрем в РФ.

О фильме "Тени забытых предков"

Украинская советская художественная лента режиссера Сергея Параджанова снята в 1964 году киностудией имени Александра Довженко. Это экранизация одноименной повести Михаила Коцюбинского. За операторскую работу отвечал Юрий Ильенко, за музыку Мирослав Скорик.

Съемки прошли в Ивано-Франковской области. Именно здесь Михаил Коцюбинский написал свою повесть. В первый год проката фильм просмотрели 8,5 млн зрителей. В доме в Верховине, где жил Сергей Параджанов во время съемок, обустроен музей фильма "Тени забытых предков".

Напомним, ранее мы писали, что певец Александр Пономарев предупредил о мошенниках в соцсетях. Также мы рассказывали, как в столице прошла звездная премьера фильма по мотивам повести Кузьмы Скрябина.

Франция
скандал
кино
россияне
Сергей Параджанов

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