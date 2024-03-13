Пономарьов попередив про шахраїв у соцмережах та показав посилання на свої актуальні сторінки

Співак Олександр Пономарьов. Фото: Instagram/ponomaryovoleksandr

Останнім часом українські знаменитості частіше стали повідомляти про шахраїв у соцмережах. Попередив своїх шанувальників, підписників та знайомих і співак Олександр Пономарьов.

Відповідна публікація з’явилася в його соцмережах.

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Перший представник від України на пісенному конкурсі "Євробачення" (2003 рік) останнім часом стикається з тим, що люди, які знають його особисто, надсилають скриншоти сторінок-двійників.

"Ці двійники від мого імені надсилають особисті повідомлення, коментарі й тому подібне різним людям! Я додаю всі посилання на свої офіційні сторінки нижче. Якщо вам пишуть шахраї від мого імені, будь ласка, не відповідайте їм і одразу блокуйте", — порадив 50-річний народний артист України.

За словами Пономарьова, у нього дві сторінки у Facebook: особиста та офіційна. Також в артиста є по одному профілю в Instagram, TikTok, YouTube та Treads.

Напередодні телеведуча Алла Мазур розповіла, що її акаунт в Telegram зламали шахраї. Зловмисники розіслали її контактам повідомлення з проханням позичити гроші.

"Змінюю налаштування. Дякую всім, хто не повірив і віддзвонився", — написала напередодні Мазур.

Нагадаємо, раніше ми писали, як в столиці пройшла зіркова прем'єра стрічки за мотивами повісті Кузьми Скрябіна. Також ми розповідали, що співачка Наталія Могилевська зупинила свій концерт у Кривому Розі після ракетного обстрілу.