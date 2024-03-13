Пономарев предупредил о мошенниках в соцсетях и указал ссылки на свои актуальные страницы

Певец Александр Пономарев. Фото: Instagram/ponomaryovoleksandr

В последнее время украинские знаменитости чаще стали сообщать о мошенниках в соцсетях. Предупредил своих поклонников, подписчиков и знакомых и певец Александр Пономарев.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

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Александр Пономарев о мошенниках

Первый представитель от Украины на песенном конкурсе "Евровидение" (2003 год) в последнее время сталкивается с тем, что люди, которые знают его лично присылают скриншоты страниц-двойников.

"Эти двойники от моего имени присылают личные сообщения, комментарии и тому подобное разным людям! Я добавляю все ссылки на свои официальные страницы ниже. Если вам пишут мошенники от моего имени, пожалуйста, не отвечайте им и сразу блокируйте", — посоветовал 50-летний народный артист Украины.

По словам Пономарева, у него две страницы в Facebook: личная и официальная. Также у артиста есть по одному профилю в Instagram, TikTok, YouTube и Treads.

Накануне телеведущая Алла Мазур рассказала, что ее аккаунт в Telegram сломали мошенники. Злоумышленники разослали ее контактам сообщения с просьбой одолжить деньги.

"Изменяю настройки. Спасибо всем, кто не поверил и отзвонился" , - написала накануне Мазур.

Напомним, ранее мы писали, как в столице прошла звездная премьера фильма по мотивам повести Кузьмы Скрябина . Также мы рассказывали, что певица Наталья Могилевская остановила свой концерт в Кривом Роге после ракетного обстрела.