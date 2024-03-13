Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Росіяни привласнили фільм Параджанова — реакція посольства України у Франції arrow

Росіяни привласнили фільм Параджанова — реакція посольства України у Франції

13 березня 2024 22:29
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Росіяни привласнили фільм Параджанова — реакція посольства України у Франції
Фрагмент з фільму "Тіні забутих предків". Скриншот: YouTube/planetakino
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Організатори фестивалю російського фільму у Парижі та у місті Таверні показують стрічку "Тіні забутих предків" видатного режисера Сергія Параджанова. Вони називають її частиною "російської культури".

Про це повідомляє видання "Укрінформ"

Читайте також:

Росіяни привласнили фільм "Тіні забутих предків"

У Парижі та Таверні стрічку показують під назвою "Вогненні коні". З цього приводу посольство України у Франції звернулось до компетентних владних інституцій країни, зокрема до міністерства культури. Дипломати наголосили, що йдеться про випадок культурної апропріації. Українці просять французьку владу вплинути на ситуацію та відновити справедливість.

"Культура продовжує цинічно використовуватися для легітимізації російської агресії. Відомо, що роками цей фестиваль "російського фільму" спирався на підтримку російської влади. Очевидно, що, попри ніби формальну зміну акцентів організаторами, їхні методи багато в чому залишаються незмінними", — заявили в українському посольстві.

Фестиваль російського фільму організувала асоціація "Інша Росія".  Він проходить вже в десяте, і цього року присвячений пам’яті політика Олексія Навального, який помер напередодні в одній з в’язниць у РФ.

Про фільм "Тіні забутих предків"

Українська радянська художня стрічка режисера Сергія Параджанова відзнята 1964 року кіностудією імені Олександра Довженка. Це екранізація однойменної повісті Михайла Коцюбинського. За операторську роботу відповідав Юрій Іллєнко, за музику Мирослав Скорик.

Зйомки пройшли в Івано-Франківській області. Саме тут Михайло Коцюбинський написав свою повість. У перший рік прокату фільм переглянули 8,5 млн глядачів. В хаті у Верховині, де мешкав Сергій Параджанов під час зйомок, облаштовано музей фільму "Тіні забутих предків".

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Олександр Пономарьов попередив про шахраїв у соцмережах. Також ми розповідали, як в столиці пройшла зіркова прем'єра стрічки за мотивами повісті Кузьми Скрябіна.

Франція
скандал
кіно
росіяни
Сергій Параджанов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше