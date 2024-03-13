Росіяни привласнили фільм Параджанова — реакція посольства України у Франції

Фрагмент з фільму "Тіні забутих предків". Скриншот: YouTube/planetakino

Організатори фестивалю російського фільму у Парижі та у місті Таверні показують стрічку "Тіні забутих предків" видатного режисера Сергія Параджанова. Вони називають її частиною "російської культури".

Про це повідомляє видання "Укрінформ".

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У Парижі та Таверні стрічку показують під назвою "Вогненні коні". З цього приводу посольство України у Франції звернулось до компетентних владних інституцій країни, зокрема до міністерства культури. Дипломати наголосили, що йдеться про випадок культурної апропріації. Українці просять французьку владу вплинути на ситуацію та відновити справедливість.

"Культура продовжує цинічно використовуватися для легітимізації російської агресії. Відомо, що роками цей фестиваль "російського фільму" спирався на підтримку російської влади. Очевидно, що, попри ніби формальну зміну акцентів організаторами, їхні методи багато в чому залишаються незмінними", — заявили в українському посольстві.

Фестиваль російського фільму організувала асоціація "Інша Росія". Він проходить вже в десяте, і цього року присвячений пам’яті політика Олексія Навального, який помер напередодні в одній з в’язниць у РФ.

Про фільм "Тіні забутих предків"

Українська радянська художня стрічка режисера Сергія Параджанова відзнята 1964 року кіностудією імені Олександра Довженка. Це екранізація однойменної повісті Михайла Коцюбинського. За операторську роботу відповідав Юрій Іллєнко, за музику Мирослав Скорик.

Зйомки пройшли в Івано-Франківській області. Саме тут Михайло Коцюбинський написав свою повість. У перший рік прокату фільм переглянули 8,5 млн глядачів. В хаті у Верховині, де мешкав Сергій Параджанов під час зйомок, облаштовано музей фільму "Тіні забутих предків".

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Олександр Пономарьов попередив про шахраїв у соцмережах. Також ми розповідали, як в столиці пройшла зіркова прем'єра стрічки за мотивами повісті Кузьми Скрябіна.