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Семья больного Брюса Уиллиса показала неизвестные фото по случаю его дня рождения

20 марта 2024 08:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Семья больного Брюса Уиллиса показала неизвестные фото по случаю его дня рождения
Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актер Брюс Уиллис отпраздновал свое 69-летие в кругу семьи, включая бывшую супругу Деми Мур. Дочери актера показали его неизвестные фотографии. 61-летняя актриса Деми Мур опубликовала два новых фото: на одном она и Брюс общаются, а на другом Брюс играет со своей внучкой Луэттой, ребенком его дочери Румер.

Фото из семейного альбома дети и супруги актера показали в своем Instagram.

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Деми также поделилась снимком Брюса со всеми тремя его дочерьми — 35-летней Румер, 30-летней Таллулой и 32-летней Скаут. Она написала: "С днем рождения, BW! Мы любим тебя и очень благодарны за тебя".

 

Актер Брюс Уиллис с дочерьми. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/
Актер Брюс Уиллис с дочерьми. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

 

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/
Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

 

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/
Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

 

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/
Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/rumerwillis/

 

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/
Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/rumerwillis/

 

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/
Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/rumerwillis/

 

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/
Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/rumerwillis/

 

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/rumerwillis/
Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/rumerwillis/

 

Актер Брюс Уиллис с дочерьми. Фото: instagram.com/rumerwillis/
Актер Брюс Уиллис с дочерьми. Фото: instagram.com/rumerwillis/

 

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/
Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/rumerwillis/

 

Актер Брюс Уиллис с внучкой. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/
Актер Брюс Уиллис с внучкой. Фото: instagram.com/demimoore/

 

Актер Брюс Уиллис с бывшей супругой Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/
Актер Брюс Уиллис с бывшей супругой Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

 

Актер Брюс Уиллис с дочерьми. Фото: instagram.com/demimoore/
Актер Брюс Уиллис с дочерьми. Фото: instagram.com/demimoore/

45-летняя супруга Брюса Эмма Хеминг Уиллис также отметила его день рождения нежным постом в Instagram.

Она сказала, что ее супруг "настоящий джентльмен" с "чистой" и "хорошей" душой.

"Мы просто обожаем тебя, каким ты являешься. Чего вы можете не знать, но, возможно, вы можете себе представить, что быть в его объятиях — можно найти самое безопасное место во всем этом мире. Он настоящий джентльмен. С такой безграничной любовью, чтобы дарить и делиться. Это то, что я вижу, его настоящее ядро. С днем рождения, моя любовь. Ты подарок", — написала Эмма.

Она опубликовала снимок, на котором супруг довольно улыбается, держа на руках ребенка.

Эмма замужем за Брюсом с 2009 года и имеет с ним общих дочерей Мейбл, 11 лет, и Эвелин, 9 лет.

Напомним, дочь Брюса Уиллиса поразила их сходством. А Таллула Уиллис рассказала о тяжелой болезни.

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