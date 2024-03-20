Родина хворого Брюса Вілліса показала невідомі фото з нагоди його дня народження

Актор Брюс Вілліс з дочкою. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Актор Брюс Вілліс відсвяткував своє 69-річчя у колі сім'ї, включно з колишньою дружиною Демі Мур. Дочки актора показали його невідомі фото. 61-річна актриса Демі Мур опублікувала два нових фото: на одному вона та Брюс спілкуються, а на іншому Брюс грає зі своєю онукою Луеттою, малюком його дочки Румер.

Фото з сімейного альбому діти та дружини актора показали у своєму Instagram.

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Демі також поділилася знімком Брюса з усіма трьома його дочками — 35-річною Румер, 30-річною Таллулою та 32-річною Скаут. Вона написала: "З днем народження, BW! Ми любимо тебе і дуже вдячні за тебе".

Актор Брюс Вілліс з дочками. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

Актор Брюс Вілліс з дочкою. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

Актор Брюс Вілліс з дочкою. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

Актор Брюс Вілліс з дочкою. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Актор Брюс Вілліс з дочкою. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Актор Брюс Вілліс з дочкою. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Актор Брюс Вілліс з дочкою. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Актор Брюс Вілліс з дочкою. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Актор Брюс Вілліс з дочками. Фото: Актор Брюс Вілліс з дочкою. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Актор Брюс Вілліс з дочкою. Фото: Актор Брюс Вілліс з дочкою. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Актор Брюс Вілліс з онукою. Фото: instagram.com/demimoore/

Актор Брюс Вілліс з колишньою дружиною Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Актор Брюс Вілліс з дочками. Фото: instagram.com/demimoore/

45-річна дружина Брюса Емма Хемінг Вілліс також відзначила його день народження щирим дописом в Instagram.

Вона сказала, що її чоловік "справжній джентльмен" з "чистою" і "гарною" душею.

"Ми просто обожнюємо тебе, яким ти є. Чого ви можете не знати, але, можливо, ви можете собі уявити, що бути у його обіймах — знайти найбезпечніше місце у всьому цьому світі. Він справжній джентльмен. З такою великою любов’ю, щоб дарувати та ділитися. Це те, що я бачу, його справжнє ядро. З днем народження, моя любов. Ти подарунок", — написала Емма..

Вона опублікувала знімок, на якому чоловік задоволено посміхається, тримаючи на руках дитину.

Емма одружена з Брюсом з 2009 року і має з ним спільних дочок Мейбл, 11 років, і Евелін, 9 років.

Нагадаємо, дочка Брюса Вілліса вразила їхньою схожістю. А Таллула Вілліс розповіла про важку хворобу.