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Рианна продает роскошный пентхаус Мэттью Перри – как он выглядит внутри

15 марта 2024 12:06
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Рианна продает роскошный пентхаус Мэттью Перри – как он выглядит внутри
Американская певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская певица Рианна продает шикарный пентхаус, который купила у звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. Сейчас его цена на рынке составляет 25 миллионов долларов, хотя меньше года назад она заплатила за него 21 миллион долларов.

Об этом сообщает Robb Report.

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Певица Рианна продает шикарный пентхаус

Недвижимость певицы охватывает весь сороковой этаж 42-уровневой башни и расположена в самом центре Лос-Анджелеса.

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Шикарный пентхаус Рианны. Фото: GOOGLE EARTH

Огромная квартира в 860 квадратных метров имеет шикарный вид на океан и горы.

Недвижимость Рианны имеет четыре террасы, которые выходят на все стороны света и личный лифт.

Шикарный пентхаус имеет четыре спальни, пять ванных комнат, гостиную, кухню, столовую, хранилище для вина, игровую комнату и собственный кинотеатр.

Рианна продает бывший пентхаус Мэттью Перри – как он выглядит внутри - фото 2
Шикарный пентхаус Рианны. Фото: The Mega Agency
Рианна продает бывший пентхаус Мэттью Перри – как он выглядит внутри - фото 3
Шикарный пентхаус Рианны. Фото: The Mega Agency
Рианна продает бывший пентхаус Мэттью Перри – как он выглядит внутри - фото 4
Шикарный пентхаус Рианны. Фото: The Mega Agency
Рианна продает бывший пентхаус Мэттью Перри – как он выглядит внутри - фото 5
Шикарный пентхаус Рианны. Фото: The Mega Agency

Новый владелец роскошной квартиры сможет воспользоваться открытым плавательным бассейном, рестораном на территории башни и современным тренажерным залом.

За жильем также закреплено отдельное паркоместо на четыре автомобиля.

Популярная певица приобрела это жилье чуть меньше года назад за 21 миллион долларов, сейчас же новому владельцу придется выложить за недвижимость около 25 миллионов долларов.

Напомним, ранее мы писали, кому Мэттью Перри завещал свое состояние после смерти. А также рассказывали, что Рианна выступила на вечеринке самого богатого человека Азии.

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