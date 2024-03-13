Стало відомо, кому дістануться мільйонні статки Меттью Перрі

Американський актор Меттью Перрі. Фото: Associated Press

Відомий голлівудський актор Меттью Перрі, який помер минулої осені, заповів свої статки сімейному трасту. Він прийняв таке рішення ще задовго до смерті.

Про це пише People.

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Зірка серіалу "Друзі" склав заповіт ще у 2009 році. Свої багатомільйонні статки він передав до трасту Alvy Singer Living Trus, бенефіціарами якого є батько актора Джон Перрі, мама Сюзанна Моррісон, сестра Кейтлін Моррісон та його колишня дівчина Рейчел Данн. Рідні актора також отримують все його майно.

Цікаво, що в заповіті він згадав про дітей, яких у нього не було. Актор вирішив, що його нащадки не мали б нічого отримати.

Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року. Його знайшли у джакузі у власному будинку. Слідчі встановили, що актор пішов з життя через гострий вплив кетаміну на його організм, який він вживав у цілях боротьби з депресією.

Раніше колишня дівчина актора звинуватила в його смерті медсестру. А актор Джордж Клуні зізнався, що насправді думав Перрі про серіал "Друзі" — він не був щасливий.