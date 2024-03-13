Стало відомо, кому дістануться мільйонні статки Меттью Перрі
Відомий голлівудський актор Меттью Перрі, який помер минулої осені, заповів свої статки сімейному трасту. Він прийняв таке рішення ще задовго до смерті.
Про це пише People.
Меттью Перрі залишив великі статки родині
Зірка серіалу "Друзі" склав заповіт ще у 2009 році. Свої багатомільйонні статки він передав до трасту Alvy Singer Living Trus, бенефіціарами якого є батько актора Джон Перрі, мама Сюзанна Моррісон, сестра Кейтлін Моррісон та його колишня дівчина Рейчел Данн. Рідні актора також отримують все його майно.
Цікаво, що в заповіті він згадав про дітей, яких у нього не було. Актор вирішив, що його нащадки не мали б нічого отримати.
Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року. Його знайшли у джакузі у власному будинку. Слідчі встановили, що актор пішов з життя через гострий вплив кетаміну на його організм, який він вживав у цілях боротьби з депресією.
Раніше колишня дівчина актора звинуватила в його смерті медсестру. А актор Джордж Клуні зізнався, що насправді думав Перрі про серіал "Друзі" — він не був щасливий.
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