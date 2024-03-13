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Стало известно, кому достанется миллионное состояние Мэттью Перри

13 марта 2024 11:35
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Стало известно, кому достанется миллионное состояние Мэттью Перри
Американський актер Мэттью Перри. Фото: Associated Press
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Известный голливудский актер Мэттью Перри, умерший прошлой осенью, завещал свое состояние семейному трасту. Он принял такое решение задолго до смерти.

Об этом пишет People.

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Звезда сериала "Друзья" составила завещание еще в 2009 году. Свое многомиллионное состояние он передал трасту Alvy Singer Living Trus, бенефициарами которого являются отец актера Джон Перри, мама Сюзанна Моррисон, сестра Кейтлин Моррисон и его бывшая девушка Рэйчел Данн. Родные актера также получают все его имущество.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Matthew Perry (@mattyperry4)

Интересно, что в завещании он упомянул о детях, которых у него не было. Актер решил, что его потомки не должны ничего получить.

Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года. Его нашли в джакузи в собственном доме. Следователи установили, что он ушел из жизни из-за острого влияния кетамина на его организм, который актер употреблял в целях борьбы с депрессией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Matthew Perry (@mattyperry4)

Ранее бывшая девушка актера обвинила в его смерти медсестру. А актер Джордж Клуни признался, что на самом деле думал Перри о сериале "Друзья" — он не был счастлив.

смерть
Голливуд
актеры
Мэттью Перри
зарубежные звезды
наследство

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