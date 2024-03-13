Стало известно, кому достанется миллионное состояние Мэттью Перри
Известный голливудский актер Мэттью Перри, умерший прошлой осенью, завещал свое состояние семейному трасту. Он принял такое решение задолго до смерти.
Об этом пишет People.
Мэттью Перри оставил большое состояние семье
Звезда сериала "Друзья" составила завещание еще в 2009 году. Свое многомиллионное состояние он передал трасту Alvy Singer Living Trus, бенефициарами которого являются отец актера Джон Перри, мама Сюзанна Моррисон, сестра Кейтлин Моррисон и его бывшая девушка Рэйчел Данн. Родные актера также получают все его имущество.
Интересно, что в завещании он упомянул о детях, которых у него не было. Актер решил, что его потомки не должны ничего получить.
Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года. Его нашли в джакузи в собственном доме. Следователи установили, что он ушел из жизни из-за острого влияния кетамина на его организм, который актер употреблял в целях борьбы с депрессией.
Ранее бывшая девушка актера обвинила в его смерти медсестру. А актер Джордж Клуни признался, что на самом деле думал Перри о сериале "Друзья" — он не был счастлив.
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