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Колишня обраниця Меттью Перрі знає хто винен у його смерті

10 березня 2024 17:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Колишня обраниця Меттью Перрі знає хто винен у його смерті
Американський актор Меттью Перрі. Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Колишня кохана зірки серіалу "Друзі" Метью Перрі, Кайті Едвардс, закликає поліцію відновити розслідування його смерті. Вона впевнена, що медсестри за окрему плату  давали актору наркотики.

Про це повідомляє The Mirror.

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Колишня дівчина Перрі Кайті Едвардс закликала поліцію відновити розслідування смерті актора, адже переконана, що на зірку "Друзів" працювали медики, які давали йому наркотики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Всі обставини смерті потрібно ще раз ретельно дослідити. Я знаю, що коли Метью приймав від 40 до 50 міліграмів вікодину на день, він отримував його від медсестри, яка приносила препарат йому додому", - розповідає Кайті. 

Колишня обраниця Меттью Перрі знає хто винен у його смерті - фото 1
Колишня дівчина Метью Перрі Кайті Едвардс. Фото: InTouch Weekly

Вікодин — сильний наркотичний препарат, який має знеболювальну дію. Його терапевтична доза складає 5-10 міліграмів на день.

Колишня подруга покійного Метью каже, що сама допомагала йому із наркотиками, коли зустрічалася з ним у 2006 році та у 2011 році — коли працювала на нього асистенткою. За її словами, актору просто неможливо було відмовити, адже він пропонував за це великі гроші.

Тому дівчина впевнена, що Перрі міг легко підкупити медичних працівників.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2023 року Меттью знайшли мертвим у джакузі власного будинку в Лос-Анджелесі. Лікарі з'ясували, що смерть актора настала через передозування кетаміну. Його зазвичай призначають для лікування депресії.

Раніше ми розповідали, що акторів серіалу "Друзі" не запросили на 75-у щорічну церемонію вручення премії "Еммі". Також Джордж Клуні заявив, що Меттью Перрі не був щасливим у серіалі "Друзі".

 

наркотики
смерть
поліція
гроші
Меттью Перрі
шоу-бізнес
закордонні зірки
лікарі

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