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Бывшая избранница Мэттью Перри знает кто виноват в его смерти

10 марта 2024 17:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Бывшая избранница Мэттью Перри знает кто виноват в его смерти
Американский актер Мэттью Перри. Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Бывшая любимая звезды сериала "Друзья" Мэтью Перри , Кайти Эдвардс, призывает полицию возобновить расследование его смерти. Она уверена, что медсестры за отдельную плату давали актеру наркотики.

Об этом сообщает The Mirror.

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Бывшая девушка Перри Кайти Эдвардс призвала полицию возобновить расследование смерти актера, ведь убеждена, что на звезду "Друзей" работали медики, которые давали ему наркотики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Matthew Perry (@mattyperry4)

"Все обстоятельства смерти нужно еще раз тщательно исследовать. Я знаю, что когда Мэтью принимал от 40 до 50 мг викодина в день, он получал его от медсестры, которая приносила препарат ему домой", — рассказывает Кайти.

Бывшая избранница Мэттью Перри знает кто виноват в его смерти - фото 1
Бывшая девушка Мэтью Перри Кайти Эдвардс. Фото: InTouch Weekly

Викодин — сильный наркотический препарат, обладающий обезболивающим действием. Его терапевтическая доза составляет 5-10 мг в день.

Бывшая подруга покойного Мэтью говорит, что сама помогала ему с наркотиками, когда встречалась с ним в 2006 году и в 2011 году — когда работала на него ассистенткой. По ее словам, актеру просто невозможно было отказать, ведь он предлагал за это большие деньги.

Поэтому девушка уверена, что Перри мог легко подкупить медицинских работников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Matthew Perry (@mattyperry4)

Напомним, что в конце октября 2023 года Мэттью нашли мертвым в джакузи собственного дома в Лос-Анджелесе. Врачи выяснили, что смерть актера наступила из-за передозировки кетамина. Его обычно назначают для лечения депрессии.

Ранее мы рассказывали, что актеров сериала "Друзья" не пригласили на 75-ю ежегодную церемонию вручения премии "Эмми". Также Джордж Клуни заявил, что Мэттью Перри не был счастлив в сериале "Друзья".

 

наркотики
смерть
полиция
деньги
Мэттью Перри
шоу-бизнес
зарубежные звезды
врачи

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