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Ріанна продає розкішний пентхаус Меттью Перрі — як він виглядає всередині

15 березня 2024 12:06
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ріанна продає розкішний пентхаус Меттью Перрі — як він виглядає всередині
Американська співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Ріанна продає шикарний пентхаус, який придбала у зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі. Зараз його ціна на ринку становить 25 мільйонів доларів, хоча менше року тому вона заплатила за нього 21 мільйон доларів.

Про це повідомляє Robb Report.

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Співачка Ріанна продає шикарний пентхаус

Нерухомість співачки охоплює весь сороковий поверх 42-рівневої вежі та розташована в самому центрі Лос-Анджелеса.

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Шикарний пентхаус Ріанни. Фото: GOOGLE EARTH

Величезна квартира у 860 квадратних метрів має шикарний краєвид на океан та гори.

Нерухомість Ріанни має аж чотири тераси, які виходять на усі сторони світу, та особистий ліфт.

Шикарний пентхаус має чотири спальні, п'ять ванних кімнат, вітальню, кухню, їдальню, сховище для вина, ігрову кімнату та власний кінотеатр.

Ріанна продає колишній пентхаус Меттью Перрі — як він виглядає всередині - фото 2
Шикарний пентхаус Ріанни. Фото: The Mega Agency
Ріанна продає колишній пентхаус Меттью Перрі — як він виглядає всередині - фото 3
Шикарний пентхаус Ріанни. Фото: The Mega Agency
Ріанна продає колишній пентхаус Меттью Перрі — як він виглядає всередині - фото 4
Шикарний пентхаус Ріанни. Фото: The Mega Agency
Ріанна продає колишній пентхаус Меттью Перрі — як він виглядає всередині - фото 5
Шикарний пентхаус Ріанни. Фото: The Mega Agency

Новий власник розкішної квартири зможе скористатися відкритим плавальним басейном, рестораном на території вежі та сучасним тренажерним залом.

За житлом також закріплене окреме паркомісце на чотири автомобілі.

Популярна співачка придбала це житло трохи менше року тому за 21 мільйон доларів, зараз же новому власнику доведеться викласти за нерухомість близько 25 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, кому Меттью Перрі заповів свої статки після смерті. А також розповідали, що Ріанна виступила на вечірці найбагатшої людини Азії.

Ріанна
серіал Друзі
Меттью Перрі
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особняк

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