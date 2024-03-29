Британского кинорежиссера Кристофера Нолана посвятят в рыцари

Режиссер Кристофер Нолан с женой Эммой Томас. Фото: AP Photo / Ashley Landis

Оскароносный британский кинорежиссер Кристофер Нолан получит почетное звание рыцаря, а его жена, кинопродюсер Эмма Томас будет посвящена в дамы. Супруги вместе работали над "Оппенгеймером".

Об этом сообщает Variety.

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После триумфа на церемонии вручения премии "Оскар" за фильм "Оппенгеймер" Кристофер Нолан и его супруга, продюсер Эмма Томас, получат рыцарский титул и звание дамы за выдающийся вклад в кинематограф.

Награду для них лично одобрил король Великобритании Чарльз ІІІ, который сейчас ведет борьбу с раком. По традиции награда вручается лично высокопоставленным членом королевской семьи во время торжественной церемонии.

Награды Кристофера Нолана

Свой первый "Оскар" за лучшую режиссуру он получил за фильм "Оппенгеймер", рассказывающий историю отца первой атомной бомбы. Лента получила 13 номинаций на премию "Оскар" и завоевала семь наград престижнейшей премии кинематографа.

Ранее Кристофер Нолан был номинирован восемь раз в разных категориях за фильмы "Memento" и "Дюнкерк".

Напомним, мы ранее писали, что звезда "Оппенгеймера" Киллиан Мерфи сыграет в новом сезоне "Острых козырьков". А также российский кинотеатр был оштрафован за показ фильма "Оппенгеймер".