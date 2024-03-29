Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Режиссер "Оппенгеймера" получит почетное звание в Букингемском дворце arrow

Режиссер "Оппенгеймера" получит почетное звание в Букингемском дворце

29 марта 2024 18:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Британского кинорежиссера Кристофера Нолана посвятят в рыцари
Режиссер Кристофер Нолан с женой Эммой Томас. Фото: AP Photo / Ashley Landis
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Оскароносный британский кинорежиссер Кристофер Нолан получит почетное звание рыцаря, а его жена, кинопродюсер Эмма Томас будет посвящена в дамы. Супруги вместе работали над "Оппенгеймером".

Об этом сообщает Variety.

Читайте также:

Режиссер "Оппенгеймера" получит рыцарское звание

После триумфа на церемонии вручения премии "Оскар" за фильм "Оппенгеймер" Кристофер Нолан и его супруга, продюсер Эмма Томас, получат рыцарский титул и звание дамы за выдающийся вклад в кинематограф.

Награду для них лично одобрил король Великобритании Чарльз ІІІ, который сейчас ведет борьбу с раком. По традиции награда вручается лично высокопоставленным членом королевской семьи во время торжественной церемонии.

Награды Кристофера Нолана

Свой первый "Оскар" за лучшую режиссуру он получил за фильм "Оппенгеймер", рассказывающий историю отца первой атомной бомбы. Лента получила 13 номинаций на премию "Оскар" и завоевала семь наград престижнейшей премии кинематографа.

Ранее Кристофер Нолан был номинирован восемь раз в разных категориях за фильмы "Memento" и "Дюнкерк".

Напомним, мы ранее писали, что звезда "Оппенгеймера" Киллиан Мерфи сыграет в новом сезоне "Острых козырьков". А также российский кинотеатр был оштрафован за показ фильма "Оппенгеймер".

Оскар
кино
награда
Роберт Оппенгеймер
король Чарльз ІІІ
зарубежные звезды
фильм Оппенгеймер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ