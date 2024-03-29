Британського кінорежисера Крістофер а Нолана посвятять у лицарі

Режисер Крістофер Нолан із дружиною Еммою Томас.Фото: AP Photo / Ashley Landis

Оскароносний британський кінорежисер Крістофер Нолан отримає почесне звання лицаря, а його дружина, кінопродюсерка Емма Томас буде посвячена в дами. Подружжя разом працювало над "Оппенгеймером".

Про це повідомляє Variety.

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Після тріумфу на церемонії вручення премії "Оскар" за фільм "Оппенгеймер" Крістофер Нолан та його дружина, продюсерка Емма Томас, отримають лицарський титул та звання дами за визначний внесок у кінематограф.

Нагороду для них особисто схвалив король Великобританії Чарльз ІІІ, який зараз веде боротьбу з раком. За традицією, нагорода вручається особисто високопоставленим членом королівської родини під час урочистої церемонії.

Нагороди Крістофера Нолана

Свій перший "Оскар" за найкращу режисуру він отримав за фільм "Оппенгеймер", який розповідає історію батька першої атомної бомби. Стрічка отримала 13 номінацій на премію "Оскар" і завоювала сім нагород раніше на найпрестижнішій премії кінематографа.

Раніше Крістофер Нолан був номінований вісім разів у різних категоріях за фільми "Memento" і "Дюнкерк".

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка "Оппенгеймера" Кілліан Мерфі зіграє у новому сезоні "Гострих картузів". А також російський кінотеатр оштрафували за показ фільму "Оппенгеймер"