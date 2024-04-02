Ведущий Григорий Решетник показал другую сторону отношений со своей женой

Телеведущий Григорий Решетник с супругой Кристиной на допремьерном показе сериала "Перевізниця". Фото: Instagram Григория Решетника

Один из самых известных телеведущих Украины Григорий Решетник показал новое семейное видео. На нем ведущий романтических шоу "Холостяк" и "Холостячка" продемонстрировал другую сторону отношений со своей женой Кристиной, которые многие считают идеальными.

Соответствующим видео Григорий Решетник поделился на своей странице в соцсети Instagram.

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Новое семейное видео Григория Решетника

На официальной странице украинского телеведущего появилось новое семейное видео, где он показал себя вместе с женой Кристиной. Григорий решил продемонстрировать другую сторону отношений с возлюбленной, которые многие считают идеальными.

На кадрах Кристина прихорашивается на камеру, поправляя свое платье, после чего появляется сам Григорий. Сначала мужчина интересуется, где пропадала его жена, а затем недовольно спрашивает, кто позаботится о детях. После того, как женщина сказала, что это будет ее муж, он возмутился и ушел с психами.

"Не идеальные Решетники, ну как эти видео попадают в сеть, мы до сих пор не знаем", — написал в описании под видео ведущий "Холостяка".

Григорий и Кристина Решетник в новом видео. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на видео Григория Решетника

После того, как подписчики украинского телеведущего посмотрели видео, они начали его обсуждать. В частности, пользователи Instagram оставили свое мнение в комментариях под кадрами.

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Прихорашивайтесь так перед тем, как будете мужа отправлять на передовую

Нет идеальных семей) Но вы забавные, и дети у вас классные

Честно говоря, не очень приятная энергетика от видео, гораздо приятнее, когда от вашей семьи исходит любовь

Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Отношения Григория и Кристины Решетник

Украинский телеведущий познакомился со своей будущей женой на съемочной площадке, где между ними сразу же вспыхнули чувства. Григорий и Кристина поженились в 2010 году и сегодня воспитывают троих сыновей — Дмитрия, Ивана и Александра. Не секрет, что их пара считается настоящим примером крепкой любви и уважения.

Ведущий Григорий Решетник со своей семьей. Фото: Instagram Григория Решетника

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