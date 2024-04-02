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Решетник развеял мнения об "идеальных отношениях" с женой

2 апреля 2024 12:11
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ведущий Григорий Решетник показал другую сторону отношений со своей женой
Телеведущий Григорий Решетник с супругой Кристиной на допремьерном показе сериала "Перевізниця". Фото: Instagram Григория Решетника
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Один из самых известных телеведущих Украины Григорий Решетник показал новое семейное видео. На нем ведущий романтических шоу "Холостяк" и "Холостячка" продемонстрировал другую сторону отношений со своей женой Кристиной, которые многие считают идеальными.

Соответствующим видео Григорий Решетник поделился на своей странице в соцсети Instagram.

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Новое семейное видео Григория Решетника

На официальной странице украинского телеведущего появилось новое семейное видео, где он показал себя вместе с женой Кристиной. Григорий решил продемонстрировать другую сторону отношений с возлюбленной, которые многие считают идеальными.

На кадрах Кристина прихорашивается на камеру, поправляя свое платье, после чего появляется сам Григорий. Сначала мужчина интересуется, где пропадала его жена, а затем недовольно спрашивает, кто позаботится о детях. После того, как женщина сказала, что это будет ее муж, он возмутился и ушел с психами.

"Не идеальные Решетники, ну как эти видео попадают в сеть, мы до сих пор не знаем", — написал в описании под видео ведущий "Холостяка".

Публикация со страницы Григория Решетника
Григорий и Кристина Решетник в новом видео. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на видео Григория Решетника

После того, как подписчики украинского телеведущего посмотрели видео, они начали его обсуждать. В частности, пользователи Instagram оставили свое мнение в комментариях под кадрами.

  • Гриня заслуживает "Оскар" за лучшую второстепенную роль
  • Прихорашивайтесь так перед тем, как будете мужа отправлять на передовую
  • Нет идеальных семей) Но вы забавные, и дети у вас классные
  • Честно говоря, не очень приятная энергетика от видео, гораздо приятнее, когда от вашей семьи исходит любовь
Комментарии со страницы Григория Решетника
Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Григория Решетника
Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Григория Решетника
Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Отношения Григория и Кристины Решетник

Украинский телеведущий познакомился со своей будущей женой на съемочной площадке, где между ними сразу же вспыхнули чувства. Григорий и Кристина поженились в 2010 году и сегодня воспитывают троих сыновей — Дмитрия, Ивана и Александра. Не секрет, что их пара считается настоящим примером крепкой любви и уважения.

Григорий Решетник со своей семьей
Ведущий Григорий Решетник со своей семьей. Фото: Instagram Григория Решетника

Напомним, мы писали о том, что украинский телеведущий Григорий Решетник признался, пойдет ли на фронт.

Ранее мы рассказывали о том, что известный ведущий Григорий Решетник обратился к украинцам из-за войны.

Также мы сообщали, что ведущий Григорий Решетник рассказал, что его остановили сотрудники ТЦК.

шоу Холостяк
Григорий Решетник
шоу-бизнес
Кристина Решетник

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