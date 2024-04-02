Ведущий Григорий Решетник показал другую сторону отношений со своей женой

Решетник развеял мнения об "идеальных отношениях" с женой
Один из самых известных телеведущих Украины Григорий Решетник показал новое семейное видео. На нем ведущий романтических шоу "Холостяк" и "Холостячка" продемонстрировал другую сторону отношений со своей женой Кристиной, которые многие считают идеальными.
Соответствующим видео Григорий Решетник поделился на своей странице в соцсети Instagram.
Новое семейное видео Григория Решетника
На официальной странице украинского телеведущего появилось новое семейное видео, где он показал себя вместе с женой Кристиной. Григорий решил продемонстрировать другую сторону отношений с возлюбленной, которые многие считают идеальными.
На кадрах Кристина прихорашивается на камеру, поправляя свое платье, после чего появляется сам Григорий. Сначала мужчина интересуется, где пропадала его жена, а затем недовольно спрашивает, кто позаботится о детях. После того, как женщина сказала, что это будет ее муж, он возмутился и ушел с психами.
"Не идеальные Решетники, ну как эти видео попадают в сеть, мы до сих пор не знаем", — написал в описании под видео ведущий "Холостяка".
Реакция сети на видео Григория Решетника
После того, как подписчики украинского телеведущего посмотрели видео, они начали его обсуждать. В частности, пользователи Instagram оставили свое мнение в комментариях под кадрами.
- Гриня заслуживает "Оскар" за лучшую второстепенную роль
- Прихорашивайтесь так перед тем, как будете мужа отправлять на передовую
- Нет идеальных семей) Но вы забавные, и дети у вас классные
- Честно говоря, не очень приятная энергетика от видео, гораздо приятнее, когда от вашей семьи исходит любовь
Отношения Григория и Кристины Решетник
Украинский телеведущий познакомился со своей будущей женой на съемочной площадке, где между ними сразу же вспыхнули чувства. Григорий и Кристина поженились в 2010 году и сегодня воспитывают троих сыновей — Дмитрия, Ивана и Александра. Не секрет, что их пара считается настоящим примером крепкой любви и уважения.
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