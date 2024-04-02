Ведучий Григорій Решетнік показав інший бік стосунків зі своєю дружиною

Телеведучий Григорій Решетнік з дружиною Христиною на допрем'єрному показі серіалу "Перевізниця". Фото: Instagram Григорія Решетніка

Один з найвідоміших телеведучих України Григорій Решетнік показав нове сімейне відео. На ньому ведучий романтичних шоу "Холостяк" і "Холостячка" продемонстрував інший бік стосунків зі своєю дружиною Христиною, які багато хто вважає ідеальними.

Відповідним відео Григорій Решетнік поділився на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Нове сімейне відео Григорія Решетніка

На офіційній сторінці українського телеведучого з’явилося нове сімейне відео, на якому він показав себе разом з дружиною Христиною. Григорій вирішив продемонструвати інший бік стосунків з коханою, які багато людей вважають ідеальними.

На кадрах Христина чепуриться на камеру, поправляючи свою сукню, після чого з’являється сам Григорій. Спочатку чоловік цікавиться, де зникала його дружина, а потім незадоволено питає, хто подбає про дітей. Після того, як жінка сказала, що це буде саме її чоловік, він обурився і пішов з психами.

"Не ідеальні Решетніки, ну як ці відео потрапляють до мережі, ми досі не знаємо", — написав в описі під відео ведучий "Холостяка".

Григорій і Христина Решетнік у новому відео. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на відео Григорія Решетніка

Після того, як підписники українського телеведучого подивилися це відео, вони почали його обговорювати. Зокрема, користувачі мережі Instagram залишили свою думку в коментарях під кадрами.

Гріня заслуговує на "Оскара" за кращу другорядну роль

Чепуріться так перед тим, як будете чоловіка відправляти на передову

Немає ідеальних сімей) Але ви кумедні, і діти у вас класні

Чесно кажучи, не дуже приємна енергетика від відео, набагато приємніше, коли від вашої родини виходить кохання

Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Стосунки Григорія і Христини Решетнік

Український телеведучий познайомився зі своєю майбутньою дружиною на знімальному майданчику, де між ними одразу ж спалахнули почуття. Григорій і Христина одружилися у 2010 році і сьогодні виховують трьох синів — Дмитра, Івана і Олександра. Не секрет, що їхня пара вважається справжнім прикладом міцного кохання і поваги.

Ведучий Григорій Решетнік зі своєю сім'єю. Фото: Instagram Григорія Решетніка

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