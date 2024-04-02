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Решетнік розвіяв думки про "ідеальні стосунки" з дружиною

2 квітня 2024 12:11
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ведучий Григорій Решетнік показав інший бік стосунків зі своєю дружиною
Телеведучий Григорій Решетнік з дружиною Христиною на допрем'єрному показі серіалу "Перевізниця". Фото: Instagram Григорія Решетніка
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Один з найвідоміших телеведучих України Григорій Решетнік показав нове сімейне відео. На ньому ведучий романтичних шоу "Холостяк" і "Холостячка" продемонстрував інший бік стосунків зі своєю дружиною Христиною, які багато хто вважає ідеальними.

Відповідним відео Григорій Решетнік поділився на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Нове сімейне відео Григорія Решетніка

На офіційній сторінці українського телеведучого з’явилося нове сімейне відео, на якому він показав себе разом з дружиною Христиною. Григорій вирішив продемонструвати інший бік стосунків з коханою, які багато людей вважають ідеальними.

На кадрах Христина чепуриться на камеру, поправляючи свою сукню, після чого з’являється сам Григорій. Спочатку чоловік цікавиться, де зникала його дружина, а потім незадоволено питає, хто подбає про дітей. Після того, як жінка сказала, що це буде саме її чоловік, він обурився і пішов з психами.

"Не ідеальні Решетніки, ну як ці відео потрапляють до мережі, ми досі не знаємо", — написав в описі під відео ведучий "Холостяка". 

Публікація зі сторінки Григорія Решетніка
Григорій і Христина Решетнік у новому відео. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на відео Григорія Решетніка

Після того, як підписники українського телеведучого подивилися це відео, вони почали його обговорювати. Зокрема, користувачі мережі Instagram залишили свою думку в коментарях під кадрами.

  • Гріня заслуговує на "Оскара" за кращу другорядну роль
  • Чепуріться так перед тим, як будете чоловіка відправляти на передову
  • Немає ідеальних сімей) Але ви кумедні, і діти у вас класні
  • Чесно кажучи, не дуже приємна енергетика від відео, набагато приємніше, коли від вашої родини виходить кохання
Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка
Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Стосунки Григорія і Христини Решетнік

Український телеведучий познайомився зі своєю майбутньою дружиною на знімальному майданчику, де між ними одразу ж спалахнули почуття. Григорій і Христина одружилися у 2010 році і сьогодні виховують трьох синів — Дмитра, Івана і Олександра. Не секрет, що їхня пара вважається справжнім прикладом міцного кохання і поваги. 

Григорий Решетник со своей семьей
Ведучий Григорій Решетнік зі своєю сім'єю. Фото: Instagram Григорія Решетніка

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Григорій Решетнік зізнався, чи піде на фронт.

Раніше ми розповідали про те, що відомий ведучий Григорій Решетнік звернувся до українців через війну. 

Також ми повідомляли про те, що ведучий Григорій Решетнік розповів, що його зупинили співробітники ТЦК. 

шоу Холостяк
Григорій Решетнік
шоу-бізнес
Христина Решетник

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