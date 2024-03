Реакция звезд на обстрел Кривого Рога 12 марта — пострадал район детства Толича

Один из пострадавших домов. Фото: Facebook/UA.National.Police

Вечером вторника, 12 марта, в Кривом Роге, в результате удара российской управляемой авиаракетой Х-59 прогремели мощные взрывы. Погибли три человека, десятки пострадали, в том числе 10 детей.

Новини.LIVE расскажет о первых реакциях представителей украинского шоу-бизнеса в соцсетях.

Анатолий Анатолич

Анатолий Яцечко (настоящее имя шоумена) родился, провел детство и студенческие годы в Кривом Роге. В сториз своего Instagram он отметил, что оккупанты попали в многоэтажку в районе, в котором он длительное время жил.

Скриншоты: Instagram/anatoliyanatolich

Лилия Ребрик

Бывшая коллега Анатолича по телешоу "Ранок з Україною", которая вот-вот станет многодетной мамой, тоже прокомментировала очередной террористический акт страны-агрессора.

Скриншоты: Instagram/liliia.rebrik

Виталий Козловский

Скриншоты: Instagram/vkozlovsky_music

Alyona Alyona

Скриншоты: Instagram/alyona.alyona.official

Христина Соловий

Скриншоты: Instagram/soloviyka

Дмитрий Монатик (MONATIK)

Скриншоты: Instagram/monatik_official

Свои сториз с ужасными кадрами трагедии в Кривом Роге опубликовали также актриса Ольга Сумская, блогер Рамина Эсхакзай, шоумен Андрей Бедняков, певицы Надя Дорофеева (DOROFEEVA), Юлия Санина (группа The HARDKISS), Джамала, Настя Каменских (NK). Последняя отметила, что всего два дня назад у нее был концерт в этом городе.

