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Реакция звезд на обстрел Кривого Рога 12 марта — пострадал район детства Толича

12 марта 2024 22:43
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Реакция звезд на обстрел Кривого Рога 12 марта — пострадал район детства Толича
Один из пострадавших домов. Фото: Facebook/UA.National.Police
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вечером вторника, 12 марта, в Кривом Роге, в результате удара российской управляемой авиаракетой Х-59 прогремели мощные взрывы. Погибли три человека, десятки пострадали, в том числе 10 детей.

Новини.LIVE расскажет о первых реакциях представителей украинского шоу-бизнеса в соцсетях.

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Анатолий Анатолич

Анатолий Яцечко (настоящее имя шоумена) родился, провел детство и студенческие годы в Кривом Роге. В сториз своего Instagram он отметил, что оккупанты попали в многоэтажку в районе, в котором он длительное время жил.

Реакция звезд на обстрел Кривого Рога 12 марта — пострадал район детства Толича - фото 1
Скриншоты: Instagram/anatoliyanatolich

Лилия Ребрик

Бывшая коллега Анатолича по телешоу "Ранок з Україною", которая вот-вот станет многодетной мамой, тоже прокомментировала очередной террористический акт страны-агрессора.

Реакция звезд на обстрел Кривого Рога 12 марта — пострадал район детства Толича - фото 2
Скриншоты: Instagram/liliia.rebrik

Виталий Козловский

Реакция звезд на обстрел Кривого Рога 12 марта — пострадал район детства Толича - фото 3
Скриншоты: Instagram/vkozlovsky_music

Alyona Alyona

Реакция звезд на обстрел Кривого Рога 12 марта — пострадал район детства Толича - фото 4
Скриншоты: Instagram/alyona.alyona.official

Христина Соловий

Реакция звезд на обстрел Кривого Рога 12 марта — пострадал район детства Толича - фото 5
Скриншоты: Instagram/soloviyka

Дмитрий Монатик (MONATIK)

Реакция звезд на обстрел Кривого Рога 12 марта — пострадал район детства Толича - фото 6
Скриншоты: Instagram/monatik_official

Свои сториз с ужасными кадрами трагедии в Кривом Роге опубликовали также актриса Ольга Сумская, блогер Рамина Эсхакзай, шоумен Андрей Бедняков, певицы Надя Дорофеева (DOROFEEVA), Юлия Санина (группа The HARDKISS), Джамала, Настя Каменских (NK). Последняя отметила, что всего два дня назад у нее был концерт в этом городе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что певица Наталья Могилевская перед своим концертом в Кривом Роге записала видео во время атаки на город. Также мы писали, что умер автор культового хита All by Myself, американский певец Эрик Кармен.

Кривой Рог
Лилия Ребрик
обстрелы
Анатолий Анатолич
украинские звезды

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