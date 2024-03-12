Реакция звезд на обстрел Кривого Рога 12 марта — пострадал район детства Толича
Вечером вторника, 12 марта, в Кривом Роге, в результате удара российской управляемой авиаракетой Х-59 прогремели мощные взрывы. Погибли три человека, десятки пострадали, в том числе 10 детей.
Новини.LIVE расскажет о первых реакциях представителей украинского шоу-бизнеса в соцсетях.
Анатолий Анатолич
Анатолий Яцечко (настоящее имя шоумена) родился, провел детство и студенческие годы в Кривом Роге. В сториз своего Instagram он отметил, что оккупанты попали в многоэтажку в районе, в котором он длительное время жил.
Лилия Ребрик
Бывшая коллега Анатолича по телешоу "Ранок з Україною", которая вот-вот станет многодетной мамой, тоже прокомментировала очередной террористический акт страны-агрессора.
Виталий Козловский
Alyona Alyona
Христина Соловий
Дмитрий Монатик (MONATIK)
Свои сториз с ужасными кадрами трагедии в Кривом Роге опубликовали также актриса Ольга Сумская, блогер Рамина Эсхакзай, шоумен Андрей Бедняков, певицы Надя Дорофеева (DOROFEEVA), Юлия Санина (группа The HARDKISS), Джамала, Настя Каменских (NK). Последняя отметила, что всего два дня назад у нее был концерт в этом городе.
Напомним, ранее мы рассказывали, что певица Наталья Могилевская перед своим концертом в Кривом Роге записала видео во время атаки на город. Также мы писали, что умер автор культового хита All by Myself, американский певец Эрик Кармен.
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