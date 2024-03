Реакція зірок на обстріл Кривого Рогу 12 березня — постраждав район дитинства Толіча

Один з постраждалих будинків. Фото: Facebook/UA.National.Police

Ввечері вівторка, 12 березня, у Кривому Розі, в наслідок удару російською керованою авіаракетою Х-59 пролунали потужні вибухи. Загинули три людини, десятки постраждали, серед них 10 дітей.

Новини.LIVE розкаже про перші реакції представників українського шоу-бізнесу в соцмережах.

Анатолій Анатоліч

Анатолій Яцечко (справжнє ім’я шоумена) народився, провів дитинство та студентські роки в Кривому Розі. В сторіз свого Instagram він зазначив, що окупанти влучили в багатоповерхівку в районі, в якому він тривалий час жив.

Скриншоти: Instagram/anatoliyanatolich

Лілія Ребрик

Колишня колега Анатоліча по телешоу "Ранок з Україною", яка ось-ось стане багатодітною мамою, теж прокоментувала черговий терористичний акт країни-агресорки.

Скриншоти: Instagram/liliia.rebrik

Віталій Козловський

Скриншоти: Instagram/vkozlovsky_music

Alyona Alyona

Скриншоти: Instagram/alyona.alyona.official

Христина Соловій

Скриншоти: Instagram/soloviyka

Дмитро Монатік (MONATIK)

Скриншоти: Instagram/monatik_official

Свої сторіз з жахливими кадрами трагедії в Кривому Розі опублікували також акторка Ольга Сумська, блогерка Раміна Есхакзай, шоумен Андрій Бєдняков, співачки Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), Юлія Саніна (гурт The HARDKISS), Джамала, Настя Каменських (NK). Остання зазначила, що лише два дні тому в неї був концерт в цьому місті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співачка Наталія Могилевська перед своїм концертом у Кривому Розі записала відео під час атаки на місто. Також ми писали, що помер автор культового хіта All by Myself, американський співак Ерік Кармен.