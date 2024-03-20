Вдруг захотела домой — Лолита хочет, чтобы ее прах развеяли в Украине
Предательница Лолита Милявская, поддерживающая нападение россиян на Украину, вдруг захотела обратно. Она считает, что, несмотря на запреты, сможет попасть домой после смерти.
Об этом она рассказала РосСМИ.
Лолита Милявская хочет, чтобы ее прах разделили на 7 пробирок
Украинская певица Лолита, родом из Закарпатья, предала страну и переехала в Москву. Впрочем, сейчас резко захотела "домой".
Она намерена вернуться уже после смерти. Путинистка стремится к тому, чтобы ее тело кремировали, а прах разделили на 7 стограммовых колб. Одна из них вроде должна поехать в Украину, другая в Болгарию, где звезда имела недвижимость, а еще одна будет смыта в унитаз.
"Значит так, одну (пробирку. – Ред.) спустить в унитаз. Потому что непременно кто-то захочет это сделать. Одну отдать поклонникам моим. Они безумны. Что хотят, пусть и делают. Почему пробирки взять? Потому что их можно провести ( через границу. — Ред.)", — заявила Лолита.
Певица выбрала именно такой вариант смерти, потому что любит свободу и не хочет лежать в земле или в урне. Для нее кладбище — это отвратительно. Впрочем, предать Украину, но при этом хотеть вернуться вполне нормально.
"Меня же не пускают в Украину. А неужели не найдется кто-нибудь из друзей, который когда-нибудь тихо одну пробирку возьмет и выбросит ее на улице Нижний Вал, 37, где прошло мое детство, где я была счастливым ребенком, где мама, папа, бабушка. Милый двор, невероятная дружба, огромное количество детей, люди, пережившие войну, отслужили штрафбат, вот почему семь мензурок и одну из них обязательно [в Украину.] Это же дело принципа. да, хоть прахом, но я попаду", — мечтала женщина.
Лолита хочет попасть именно во Лев, ведь там, по ее словам, особое место силы.
"В нем очень много польского. Ну и Австро-Венгрия... Там всегда и музеи, и речь немного другая. И там "барышня", "господин", там, значит, "врата" это "подъезд". Даже не украинский язык, здесь много польских слов. Многое связано с польскими королями. Другая эстетика у города. Вообще другой. И это столь счастливое детство... Просто идеальное", — вспомнила Лолита.
Лолита Милявская внесена в список "Миротворец" за выступление в Крыму. Также она неоднократно давала концерты на оккупированных территориях Донбасса. Певице запретили въезд в Украину.
Напомним, что певица Лолита недавно заявила о своем нежелании быть "пушечным мясом Путина". Ранее мы рассказывали о голливудском путитисте Стивене Сигале, который женил своего сына на российской модели.
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