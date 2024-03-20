Вдруг захотела домой — Лолита хочет, чтобы ее прах развеяли в Украине

Украинская певица-предательница Лолита Милявская. Фото: росСМИ

Предательница Лолита Милявская, поддерживающая нападение россиян на Украину, вдруг захотела обратно. Она считает, что, несмотря на запреты, сможет попасть домой после смерти.

Об этом она рассказала РосСМИ.

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Украинская певица Лолита, родом из Закарпатья, предала страну и переехала в Москву. Впрочем, сейчас резко захотела "домой".

Она намерена вернуться уже после смерти. Путинистка стремится к тому, чтобы ее тело кремировали, а прах разделили на 7 стограммовых колб. Одна из них вроде должна поехать в Украину, другая в Болгарию, где звезда имела недвижимость, а еще одна будет смыта в унитаз.

"Значит так, одну (пробирку. – Ред.) спустить в унитаз. Потому что непременно кто-то захочет это сделать. Одну отдать поклонникам моим. Они безумны. Что хотят, пусть и делают. Почему пробирки взять? Потому что их можно провести ( через границу. — Ред.)", — заявила Лолита.

Лолита на вечеринке Ивлеевой в Москве. Фото: росСМИ

Певица выбрала именно такой вариант смерти, потому что любит свободу и не хочет лежать в земле или в урне. Для нее кладбище — это отвратительно. Впрочем, предать Украину, но при этом хотеть вернуться вполне нормально.

"Меня же не пускают в Украину. А неужели не найдется кто-нибудь из друзей, который когда-нибудь тихо одну пробирку возьмет и выбросит ее на улице Нижний Вал, 37, где прошло мое детство, где я была счастливым ребенком, где мама, папа, бабушка. Милый двор, невероятная дружба, огромное количество детей, люди, пережившие войну, отслужили штрафбат, вот почему семь мензурок и одну из них обязательно [в Украину.] Это же дело принципа. да, хоть прахом, но я попаду", — мечтала женщина.

Лолита хочет попасть именно во Лев, ведь там, по ее словам, особое место силы.

"В нем очень много польского. Ну и Австро-Венгрия... Там всегда и музеи, и речь немного другая. И там "барышня", "господин", там, значит, "врата" это "подъезд". Даже не украинский язык, здесь много польских слов. Многое связано с польскими королями. Другая эстетика у города. Вообще другой. И это столь счастливое детство... Просто идеальное", — вспомнила Лолита.

Певица Лолита Милявская. Фото: росСМИ

Лолита Милявская внесена в список "Миротворец" за выступление в Крыму. Также она неоднократно давала концерты на оккупированных территориях Донбасса. Певице запретили въезд в Украину.

Напомним, что певица Лолита недавно заявила о своем нежелании быть "пушечным мясом Путина". Ранее мы рассказывали о голливудском путитисте Стивене Сигале, который женил своего сына на российской модели.