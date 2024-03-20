Раптом захотіла додому — Лоліта хоче, щоб її прах розвіяли в Україні
Зрадниця Лоліта Мілявська, яка підтримує напад росіян на Україну, раптом захотіла назад. Вона вважає, що попри заборони, зможе потрапити додому після смерті.
Про це вона розповіла росЗМІ.
Лоліта Мілявська хоче, щоб її прах розділили на 7 пробірок
Українська співачка Лоліта, родом із Закарпаття, зрадила країну і переїхала до Москви. Втім, зараз різко захотіла "додому".
Вона планує повернутися вже після смерті. Путіністка прагне, щоб її тіло кремували, а прах розділили на 7 стограмових колб. Одна з них начебто має поїхати в Україну, інша в Болгарію, де зірка мала нерухомість, а ще одна — буде змита в унітаз.
"Значить так, одну (пробірку. – Ред.) спустити в унітаз. Тому що неодмінно хтось захоче це зробити. Одну віддати прихильникам моїм. Вони божевільні. Що хочуть, хай те і роблять. Чому пробірки взяти? Тому що їх можна провести (через кордон. — Ред.)", — заявила Лоліта.
Співачка вибрала саме такий варіант смерті, бо любить свободу і не хоче лежати в землі або в урні. Для неї кладовище — це огидно. Втім, зрадити Україну, але при цьому хотіти повернутись — цілком нормально.
"Мене ж не пускають в Україну. А невже не знайдеться хтось із друзів, який колись тихо одну пробірку візьме і викине її на вулиці Нижній Вал, 37, де пройшло моє дитинство, де я була щасливою дитиною, де мама, тато, бабуся. Милий двір. Неймовірна дружба, величезна кількість дітей, люди, які пережили війну, відслужили штрафбат. Ось чому сім мензурок і одну з них обов'язково [в Україну]. Це ж справа принципу. Не пускаєте, а я все одно потраплю. Хоч так, хоч прахом, але я потраплю", — розмріялася жінка.
Лоліта хоче потрапити саме до Льова, адже там, за її словами — особливе місце сили.
"У ньому дуже багато польського. Ну й Австро-Угорщина... Там завжди й музеї, і мова трохи інша. І там "панянка", "пан", там, значить, "брама" це "під'їзд". Це навіть не українська мова, тут багато польських слів. Багато що пов'язано із польськими королями. Інша естетика у міста. Взагалі інша. І це настільки щасливе дитинство... Просто ідеальне", — пригадала Лоліта.
Лоліта Мілявська внесена у список "Миротворець" за виступ у Криму. Також вона неодноразово давала концерти на окупованих територіях Донбасу. Співачці заборонили в'їзд в Україну.
Нагадаємо, що співачка Лоліта нещодавно заявила про своє небажання бути "гарматним м'ясом Путіна". Раніше ми розповідали про голлівудського путініста Стівена Сігала, який одружив свого сина на російській моделі.
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