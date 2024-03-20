Українська співачка-зрадниця Лоліта Мілявська. Фото: росЗМІ

Зрадниця Лоліта Мілявська, яка підтримує напад росіян на Україну, раптом захотіла назад. Вона вважає, що попри заборони, зможе потрапити додому після смерті.

Про це вона розповіла росЗМІ.

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Лоліта Мілявська хоче, щоб її прах розділили на 7 пробірок

Українська співачка Лоліта, родом із Закарпаття, зрадила країну і переїхала до Москви. Втім, зараз різко захотіла "додому".

Вона планує повернутися вже після смерті. Путіністка прагне, щоб її тіло кремували, а прах розділили на 7 стограмових колб. Одна з них начебто має поїхати в Україну, інша в Болгарію, де зірка мала нерухомість, а ще одна — буде змита в унітаз.

"Значить так, одну (пробірку. – Ред.) спустити в унітаз. Тому що неодмінно хтось захоче це зробити. Одну віддати прихильникам моїм. Вони божевільні. Що хочуть, хай те і роблять. Чому пробірки взяти? Тому що їх можна провести (через кордон. — Ред.)", — заявила Лоліта.

Лоліта на вечірці Івлєєвої в Москві. Фото: росЗМІ

Співачка вибрала саме такий варіант смерті, бо любить свободу і не хоче лежати в землі або в урні. Для неї кладовище — це огидно. Втім, зрадити Україну, але при цьому хотіти повернутись — цілком нормально.

"Мене ж не пускають в Україну. А невже не знайдеться хтось із друзів, який колись тихо одну пробірку візьме і викине її на вулиці Нижній Вал, 37, де пройшло моє дитинство, де я була щасливою дитиною, де мама, тато, бабуся. Милий двір. Неймовірна дружба, величезна кількість дітей, люди, які пережили війну, відслужили штрафбат. Ось чому сім мензурок і одну з них обов'язково [в Україну]. Це ж справа принципу. Не пускаєте, а я все одно потраплю. Хоч так, хоч прахом, але я потраплю", — розмріялася жінка.

Лоліта хоче потрапити саме до Льова, адже там, за її словами — особливе місце сили.

"У ньому дуже багато польського. Ну й Австро-Угорщина... Там завжди й музеї, і мова трохи інша. І там "панянка", "пан", там, значить, "брама" це "під'їзд". Це навіть не українська мова, тут багато польських слів. Багато що пов'язано із польськими королями. Інша естетика у міста. Взагалі інша. І це настільки щасливе дитинство... Просто ідеальне", — пригадала Лоліта.

Співачка Лоліта Мілявська. Фото: росЗМІ

Лоліта Мілявська внесена у список "Миротворець" за виступ у Криму. Також вона неодноразово давала концерти на окупованих територіях Донбасу. Співачці заборонили в'їзд в Україну.

Нагадаємо, що співачка Лоліта нещодавно заявила про своє небажання бути "гарматним м'ясом Путіна". Раніше ми розповідали про голлівудського путініста Стівена Сігала, який одружив свого сина на російській моделі.