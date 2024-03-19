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Зрадниця Лоліта відмовилась їхати на Донбас і назвала себе "гарматним м‘ясом"

19 березня 2024 22:41
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Зрадниця Лоліта відмовилась їхати на Донбас і назвала себе "гарматним м‘ясом"
Зрадниця-співачка Лоліта Мілявська. Фото: росЗМІ
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Лоліта Мілявська, яка зрадила Україну і втекла в Росію, не хоче їхати на Донбас. Вона боїться вибухів і вважає, що артистів використовують, як гарматне м'ясо. 

Про це вона заявила в росЗМІ.

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Лоліта відмовилась їхати на Донбас

Співачка Лоліта Мілявська, яка народилась на Закарпатті, але вибрала підтримувати Росію, шокувала новою заявою. Раптом вона навідріз відмовилася їхати на окупований Донбас. Артиста пояснила, що боїться навіть салютів після того, як одного разу почула вибухи в окупованому Донецьку.

Окрім цього, співачка раптом "почала розуміти українців". Таке враження на неї справив один єдиний вибух у той час, як в Україні щодня лунають десятки вибухів.

"Я зараз би вже нікуди не поїхала. Скажу чесно, тому що я боягуз, тому що на мені відповідальність за мою родину. Я читала замітку про те, що снаряд потрапив у залі в концертну групу", — розповіла зрадниця, пригадавши  ліквідацію артистки Поліни Меньших, яка загинула в листопаді 2023 року.

Зрадниця співачка Лоліта Мілявська. Фото: росЗМІ
Зрадниця співачка Лоліта Мілявська. Фото: росЗМІ

Також вона порівняла себе і своїх російських колег з гарматним м'ясом, яке помирає без сенсу.

"По-перше, ми працюємо з радіо. Ми — офігенна мішень, шматки м'яса, від якого толку нуль... Той страх, який я пережила там, мені його вистачило. Я ненавиджу салюти. Я ненавиджу людей, які підривають петарди на вулиці. Я після Донецька чути салют не можу. У мене починається панічна атака", — поскаржилася зрадниця.

Нагадаємо, проросійська співачка Лоліта ділилась своїми планами щодо концертів на окупованих територіях. Раніше путініст і репер Джиган проголосував за Володимира Путіна на виборах РФ і хизивувався цим.

Донбас
війна
росіяни
Лоліта Мілявська
окупація
зрада

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