Предательница-певица Лолита Милявская. Фото: росСМИ

Украинская певица Лолита Милявская, предавшая Украину и сбежавшая в Россию, не хочет ехать в Донбасс. Она боится взрывов и считает, что артистов используют как пушечное мясо.

Об этом она заявила в РосСМИ.

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Лолита отказалась ехать на Донбасс

Родившаяся на Закарпатье певица Лолита Милявская, которая выбрала поддерживать Россию, шокировала новым заявлением. Вдруг она наотрез отказалась ехать на оккупированный Донбасс. Артиста объяснила, что боится даже салютов после того, как однажды услышала взрывы в оккупированном Донецке.

Кроме того, певица вдруг "начала понимать украинцев". Такое впечатление на нее произвел один единственный взрыв, в то время как в Украине ежедневно раздаются десятки взрывов.

"Я сейчас бы уже никуда не поехала. Скажу честно, потому что я трус, потому что на мне ответственность за мою семью. Я читала заметку о том, что снаряд попал в зал в концертную группу", — рассказала предательница, вспомнив ликвидацию артистки Полины Меньших, погибшую в ноябре 2023 года.

Предательница певица Лолита Милявская. Фото: росСМИ

Также она сравнила себя и своих российских коллег с пушечным мясом, которое умирает бессмысленно.

"Во-первых, мы работаем по радио. Мы — офигенная мишень, куски мяса, от какого толка ноль... Тот страх, который я пережила там, мне его хватило. Я ненавижу салюты. Я ненавижу людей, которые взрывают петарды на улице. Я после Донецка слышать салют не могу. У меня начинается паническая атака", — пожаловалась предательница.

Напомним, пророссийская певица Лолита делилась своими планами насчет концертов на оккупированных территориях. Ранее путинист и рэпер Джиган проголосовал за Владимира Путина на выборах РФ и кичился этим.