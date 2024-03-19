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На одного путініста більше — син відомого голлівудського актора одружився з російською моделлю

19 березня 2024 23:18
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
На одного путініста більше — син відомого голлівудського актора одружився з російською моделлю
Голлівудський актор Стівен Сігал з президентом РФ Володимиром Путіним. Фото: росЗМІ
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Син популярного голлівудського актора Стівена Сігала, який обожнює президента РФ Володимира Путіна, одружився з російською моделлю Айрін Даниловою. Мажорне весілля відгуляли в Москві.

Про це пишуть РосЗМІ.

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Зірка Голлівуду Стівен Сігал вже вісім років має російське громадянство і його син Домінік вирішив повторити вибір батька. Він одружився з російською моделлю Айрін Даниловою.

Домінік Сігал і його наречена-росіянка. Фото: instagram / danilova.ri
Домінік Сігал і його наречена-росіянка. Фото: instagram / danilova.ri

Він ще раніше заявляв, що в захваті від російської культури і полюбляє їхніх жінок, адже вони орієнтовані на створення сім'ї.

Весілля відбулось 17 березня у елітному селищі Барвиха. Втім, захід був скромнним — присутні були лише найрідніші люди наречених.

"Стівен дуже тепло спілкувався з усіма, подарував невістці гарний букет троянд. Вибір сина він безумовно схвалює", — пишуть росЗМІ.

Домінік Сігал і його наречена-росіянка. Фото: instagram / danilova.ri
Домінік Сігал і його наречена-росіянка. Фото: instagram / danilova.ri

Наречені познайомилась кілька років тому на вечірці у Москві. Вперше пару разом побачили у березні минулого року, тоді вони сходили на побаченні в московський ресторан.

Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій вигадала собі громадянство і вирішила поширювати наратив про "братські народи". Раніше артистка Лоліта Мілявська відмовилась співати на окупованих територіях — що сталося.

володимир путін
росіяни
весілля
Голлівуд
путіністи
закордонні зірки

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