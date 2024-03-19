На одного путініста більше — син відомого голлівудського актора одружився з російською моделлю
Син популярного голлівудського актора Стівена Сігала, який обожнює президента РФ Володимира Путіна, одружився з російською моделлю Айрін Даниловою. Мажорне весілля відгуляли в Москві.
Про це пишуть РосЗМІ.
Стівен Сігал щасливий за сина, адже вважає себе росіянином
Зірка Голлівуду Стівен Сігал вже вісім років має російське громадянство і його син Домінік вирішив повторити вибір батька. Він одружився з російською моделлю Айрін Даниловою.
Він ще раніше заявляв, що в захваті від російської культури і полюбляє їхніх жінок, адже вони орієнтовані на створення сім'ї.
Весілля відбулось 17 березня у елітному селищі Барвиха. Втім, захід був скромнним — присутні були лише найрідніші люди наречених.
"Стівен дуже тепло спілкувався з усіма, подарував невістці гарний букет троянд. Вибір сина він безумовно схвалює", — пишуть росЗМІ.
Наречені познайомилась кілька років тому на вечірці у Москві. Вперше пару разом побачили у березні минулого року, тоді вони сходили на побаченні в московський ресторан.
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