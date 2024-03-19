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На одного путиниста больше — сын известного голливудского актера женился на российской модели

19 марта 2024 23:18
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
На одного путиниста больше — сын известного голливудского актера женился на российской модели
Голливудский актер Стивен Сигал с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: росСМИ
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Сын популярного голливудского актера Стивена Сигала, обожающего президента РФ Владимира Путина, женился на российской модели Айрин Даниловой. Мажорную свадьбу отыграли в Москве.

Об этом пишут РосСМИ.

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Звезда Голливуда Стивен Сигал уже восемь лет имеет российское гражданство, и его сын Доминик решил повторить выбор отца. Он женился на российской модели Айрин Даниловой.

Доминик Сигал и его невеста-россиянка. Фото: instagram/danilova.ri
Доминик Сигал и его невеста-россиянка. Фото: instagram/danilova.ri

Он еще раньше заявлял, что в восторге от русской культуры и любит их женщин, ведь они ориентированы на создание семьи.

Свадьба состоялась 17 марта в элитном поселке Барвиха. Впрочем, мероприятие было скромным — присутствовали только самые родные невесты.

"Стивен очень тепло общался со всеми, подарил невестке красивый букет роз. Выбор сына он, безусловно, одобряет", — пишут росСМИ.

Доминик Сигал и его невеста-россиянка. Фото: instagram/danilova.ri
Доминик Сигал и его невеста-россиянка. Фото: instagram/danilova.ri

Невеста и жених познакомились несколько лет назад на вечеринке в Москве. Впервые пару вместе увидели в марте прошлого года, они сходили на свидание в московский ресторан.

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