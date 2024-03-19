На одного путиниста больше — сын известного голливудского актера женился на российской модели
Сын популярного голливудского актера Стивена Сигала, обожающего президента РФ Владимира Путина, женился на российской модели Айрин Даниловой. Мажорную свадьбу отыграли в Москве.
Об этом пишут РосСМИ.
Стивен Сигал счастлив за сына, ведь считает себя россиянином
Звезда Голливуда Стивен Сигал уже восемь лет имеет российское гражданство, и его сын Доминик решил повторить выбор отца. Он женился на российской модели Айрин Даниловой.
Он еще раньше заявлял, что в восторге от русской культуры и любит их женщин, ведь они ориентированы на создание семьи.
Свадьба состоялась 17 марта в элитном поселке Барвиха. Впрочем, мероприятие было скромным — присутствовали только самые родные невесты.
"Стивен очень тепло общался со всеми, подарил невестке красивый букет роз. Выбор сына он, безусловно, одобряет", — пишут росСМИ.
Невеста и жених познакомились несколько лет назад на вечеринке в Москве. Впервые пару вместе увидели в марте прошлого года, они сходили на свидание в московский ресторан.
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