Кристина Соловой отчиталась о результатах благотворительного собрания с Машей Ефросининой

Ведущая Маша Ефросинина и певица Кристина Соловий. Фото: скриншот с видео

После того как в сети наделало шума интервью известной украинской певицы Кристины Соловий телеведущей Маше Ефросининой, звезды решили направить негатив на благотворительную цель и собрать 1 миллион гривен на восстановление раненых военных. Через месяц после анонса сбора Соловий отчиталась о его результатах.

Соответствующий пост она разместила на своей странице Instagram.

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Кристина Соловий и Маша Ефросинина собрали военным 500 тысяч гривен

В начале марта телеведущая Маша Ефросинина в прямом эфире пообщалась с певицей Кристиной Соловий. В ходе беседы между ними произошла настоящая ссора на тему того, кто из украинских артистов долгое время "размывал" культурные границы между Россией и Украиной.

Интервью Ефросинина опубликовала с уже вырезанным спором. Звезды договорились показать полную версию ссоры при условии, что удастся собрать 1 миллион гривен на восстановление раненых в Авдеевке бойцов 3-й штурмовой бригады.

В конце концов украинцам удалось закрыть этот благотворительный сбор на сумму 500 тысяч гривен. Певица Кристина Соловий отчиталась о помощи военным и поблагодарила неравнодушных за помощь.

"На днях увиделись с защитниками лично — их силе духа и мотивации можно позавидовать, это железные люди, которых не ломают никакие обстоятельства или трудности. А благодаря вашей активности нам удалось собрать 500 тыс. грн на их скорейшее восстановление. Спасибо всем, кто помог нам превратить общественную дискуссию на полезное и важное дело", — сообщила артистка.

Однако певица предупредила, что из-за того, что украинцы задонатили лишь половину необходимой суммы, Маша Ефросинина не опубликует полную версию скандального интервью.

Напомним, ранее Маша Ефросинина прокомментировала скандальный разговор с Соловий. А также певица Кристина Соловий рассказала о мужчине, с которым крутила роман во время отношений с Сергеем Жаданом.