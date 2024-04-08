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Публичная ссора Соловий и Ефросининой — сколько удалось собрать звездам на лечение военных

8 апреля 2024 20:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кристина Соловой отчиталась о результатах благотворительного собрания с Машей Ефросининой
Ведущая Маша Ефросинина и певица Кристина Соловий. Фото: скриншот с видео
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

После того как в сети наделало шума интервью известной украинской певицы Кристины Соловий телеведущей Маше Ефросининой, звезды решили направить негатив на благотворительную цель и собрать 1 миллион гривен на восстановление раненых военных. Через месяц после анонса сбора Соловий отчиталась о его результатах.

Соответствующий пост она разместила на своей странице Instagram.

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Кристина Соловий и Маша Ефросинина собрали военным 500 тысяч гривен

В начале марта телеведущая Маша Ефросинина в прямом эфире пообщалась с певицей Кристиной Соловий. В ходе беседы между ними произошла настоящая ссора на тему того, кто из украинских артистов долгое время "размывал" культурные границы между Россией и Украиной.

Интервью Ефросинина опубликовала с уже вырезанным спором. Звезды договорились показать полную версию ссоры при условии, что удастся собрать 1 миллион гривен на восстановление раненых в Авдеевке бойцов 3-й штурмовой бригады.

В конце концов украинцам удалось закрыть этот благотворительный сбор на сумму 500 тысяч гривен. Певица Кристина Соловий отчиталась о помощи военным и поблагодарила неравнодушных за помощь.

"На днях увиделись с защитниками лично — их силе духа и мотивации можно позавидовать, это железные люди, которых не ломают никакие обстоятельства или трудности. А благодаря вашей активности нам удалось собрать 500 тыс. грн на их скорейшее восстановление. Спасибо всем, кто помог нам превратить общественную дискуссию на полезное и важное дело", — сообщила артистка.

Однако певица предупредила, что из-за того, что украинцы задонатили лишь половину необходимой суммы, Маша Ефросинина не опубликует полную версию скандального интервью.

Напомним, ранее Маша Ефросинина прокомментировала скандальный разговор с Соловий. А также певица Кристина Соловий рассказала о мужчине, с которым крутила роман во время отношений с Сергеем Жаданом.

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ВСУ
конфликт
благотворительность
Маша Ефросинина
Кристина Соловий
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