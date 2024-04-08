Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Публічна сварка Соловій та Єфросиніної — скільки вдалося зібрати зіркам на лікування військових arrow

Публічна сварка Соловій та Єфросиніної — скільки вдалося зібрати зіркам на лікування військових

8 квітня 2024 20:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Христина Соловій відвзітувала про результати благодійного збору із Машею Єфросиніною
Ведуча Маша Єфросиніна та співачка Христина Соловій. Фото: скриншот з відео
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Після того, як у мережі наробило галасу інтерв'ю відомої української співачки Христини Соловій телеведучій Маші Єфросиніній, зірки вирішили спрямувати негатив на благодійну ціль та зібрати 1 мільйон гривень на відновлення поранених військових. Через місяць після анонсу збору Соловій відзвітувала про його результати.

Відповідний допис вона розмістила на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Христина Соловій та Маша Єфросиніна зібрали військовим 500 тисяч гривень 

На початку березня телеведуча Маша Єфросиніна в прямому ефірі поспілкувалася зі співачкою Христиною Соловій. Під час бесіди між ними сталася справжня сварка на тему того, хто з українських артистів тривалий час "розмивав" культурні кордони між Росією та Україною.

Інтерв'ю Єфросиніна опублікувала з уже вирізаною суперечкою. Зірки домовились показати повну версію сварки за умови, якщо вдасться зібрати 1 мільйон гривень на відновлення поранених в Авдіївці бійців 3-ї штурмової бригади.

Зрештою українцям вдалося закрити цей благодійний збір на суму 500 тисяч гривень. Співачка Христина Соловій відзвітувала про допомогу військовим та подякувала небайдужим за допомогу.

"Днями побачилися із захисниками особисто — їх силі духу та мотивації можна позаздрити, це залізні люди, яких не ламають жодні обставини чи труднощі. А завдяки вашій активності нам вдалося зібрати 500 тис. грн на їхнє скоріше відновлення. Дякую усім, хто допоміг нам перетворити суспільну дискусію на корисну та важливу справу", — повідомила артистка.

Однак співачка попередила, що через те, що українці законтрили лише половину необхідної суми, Маша Єфросиніна не опублікує повну версію скандального інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна прокоментувала скандальну розмову із Соловій. А також співачка Христина Соловій розповіла про чоловіка, з яким крутила роман під час стосунків із Сергієм Жаданом.

скандал
ЗСУ
конфлікт
благодійність
Маша Єфросініна
Христина Соловій
військові
допомога військовим
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку