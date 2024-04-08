Христина Соловій відвзітувала про результати благодійного збору із Машею Єфросиніною

Ведуча Маша Єфросиніна та співачка Христина Соловій. Фото: скриншот з відео

Після того, як у мережі наробило галасу інтерв'ю відомої української співачки Христини Соловій телеведучій Маші Єфросиніній, зірки вирішили спрямувати негатив на благодійну ціль та зібрати 1 мільйон гривень на відновлення поранених військових. Через місяць після анонсу збору Соловій відзвітувала про його результати.

Відповідний допис вона розмістила на своїй сторінці Instagram.

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Христина Соловій та Маша Єфросиніна зібрали військовим 500 тисяч гривень

На початку березня телеведуча Маша Єфросиніна в прямому ефірі поспілкувалася зі співачкою Христиною Соловій. Під час бесіди між ними сталася справжня сварка на тему того, хто з українських артистів тривалий час "розмивав" культурні кордони між Росією та Україною.

Інтерв'ю Єфросиніна опублікувала з уже вирізаною суперечкою. Зірки домовились показати повну версію сварки за умови, якщо вдасться зібрати 1 мільйон гривень на відновлення поранених в Авдіївці бійців 3-ї штурмової бригади.

Зрештою українцям вдалося закрити цей благодійний збір на суму 500 тисяч гривень. Співачка Христина Соловій відзвітувала про допомогу військовим та подякувала небайдужим за допомогу.

"Днями побачилися із захисниками особисто — їх силі духу та мотивації можна позаздрити, це залізні люди, яких не ламають жодні обставини чи труднощі. А завдяки вашій активності нам вдалося зібрати 500 тис. грн на їхнє скоріше відновлення. Дякую усім, хто допоміг нам перетворити суспільну дискусію на корисну та важливу справу", — повідомила артистка.

Однак співачка попередила, що через те, що українці законтрили лише половину необхідної суми, Маша Єфросиніна не опублікує повну версію скандального інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна прокоментувала скандальну розмову із Соловій. А також співачка Христина Соловій розповіла про чоловіка, з яким крутила роман під час стосунків із Сергієм Жаданом.