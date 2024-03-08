Об этом почти никто не знал — принцесса Евгения рассказала об увлечении ее дедушки принца Филиппа
Принцесса Евгения была очень близка со своим дедушкой. Она настолько его любила, что назвала сына в его честь, а он подарил ей очень личную вещь, созданную им самим.
Об этом пишет издание Еxpress.
Принц Филипп подарил своей внучке картину на свадьбу
Тайным увлечением герцога Эдинбургского была живопись. Он подарил на свадьбу внучке свою картину — на ней были изображены прекрасные цветы.
"Это было так здорово, теперь она висит в моем доме в Лондоне, и я так горжусь этим, понимаете?" — сказала принцесса.
Принц Филипп любил живопись и обладал талантом к рисованиям масляными красками. Он даже написал свою жену — королеву Елизавету II. Она изображена с хлебом и банкой мармелада. Картина стала частью частной коллекции герцога, опубликованной в журнале The Royal Portrait Image and Impact 2010 года.
"Я думаю, что обычно люди не знают, что герцог Эдинбургский рисовал, это довольно личное занятие. На мой взгляд, это действительно хорошая картина", — отозвался о работе помощник куратора коллекции Дженнифер Скотт.
Принцесса Евгения имела очень близкие отношения с дедушкой, герцогом Эдинбургским. Она даже назвала своего сына, родившегося незадолго до смерти принца Филиппа, в его честь.
"Я привела маленького Августа, чтобы встретиться с ним, и сказала ему (ред.— дедушке), что мы назвали малыша в его честь. Это был такой прекрасный момент. Нам очень повезло, что мы сделали это", — поделилась Евгения.
Принц Филлип скончался 9 апреля 2021 года в Виндзорском замке. Ему было 99 лет.
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