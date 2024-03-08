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Об этом почти никто не знал — принцесса Евгения рассказала об увлечении ее дедушки принца Филиппа

8 марта 2024 23:03
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Об этом почти никто не знал — принцесса Евгения рассказала об увлечении ее дедушки принца Филиппа
Принцесса Евгения. Фото: instagram.com/princesseugenie/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Принцесса Евгения была очень близка со своим дедушкой. Она настолько его любила, что назвала сына в его честь, а он подарил ей очень личную вещь, созданную им самим.

Об этом пишет издание Еxpress.

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Принц Филипп подарил своей внучке картину на свадьбу

Тайным увлечением герцога Эдинбургского была живопись. Он подарил на свадьбу внучке свою картину — на ней были изображены прекрасные цветы.

"Это было так здорово, теперь она висит в моем доме в Лондоне, и я так горжусь этим, понимаете?" — сказала принцесса.

Принц Филипп любил живопись и обладал талантом к рисованиям масляными красками. Он даже написал свою жену — королеву Елизавету II. Она изображена с хлебом и банкой мармелада. Картина стала частью частной коллекции герцога, опубликованной в журнале The Royal Portrait Image and Impact 2010 года.

Картина Принца Филиппа "Королева за завтраком", 1965. Фото: Royal Collection Trust
Картина Принца Филиппа "Королева за завтраком", 1965. Фото: Royal Collection Trust

"Я думаю, что обычно люди не знают, что герцог Эдинбургский рисовал, это довольно личное занятие. На мой взгляд, это действительно хорошая картина", — отозвался о работе помощник куратора коллекции Дженнифер Скотт.

Принцесса Евгения имела очень близкие отношения с дедушкой, герцогом Эдинбургским. Она даже назвала своего сына, родившегося незадолго до смерти принца Филиппа, в его честь.

"Я привела маленького Августа, чтобы встретиться с ним, и сказала ему (ред.— дедушке), что мы назвали малыша в его честь. Это был такой прекрасный момент. Нам очень повезло, что мы сделали это", — поделилась Евгения.

Принц Филлип скончался 9 апреля 2021 года в Виндзорском замке. Ему было 99 лет.

Ранее принц Гарри попал в скандал с эксстриптизершей, что произошло.

Кейт Миддлтон появилась на публике после сложной операции.

королева Елизавета
картины
принц Филипп
королевская семья
Великобритания

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